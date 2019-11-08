毒品條例修法 檢察官林達支持多元處置

2019-11-08 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北即時報導



行政院會日前毒品危害防制條例修正草案，目前吸毒者緩起訴須附帶戒癮治療，未來修法後可做多元處置，不再強制治療，有法界人士好奇，此一修法是否對毒犯放寬條件？但長期偵辦毒品案件的北檢檢察官林達認為，此一修法其實是寬嚴並濟，具有彈性，對吸毒犯能做更有效處理，樂見其成

現行毒品危害防制條例規定，檢察官如要對吸毒者緩起訴，須副命戒癮治療，無其他選擇；但有的個案情節較輕微，沒有戒癮治療需求，修正草案回到刑事訴訟法緩起訴相關規定，經徵詢醫療機構或其他機關意見後，可以視情節輕重，不一定要副命戒癮治療，可要求罰款、寫悔過書、從事勞務、定期驗尿等多元處置。

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林達強調，修正草案可讓檢方對不同類型的吸毒者做多元處置，「該重罰就重罰，該輕就輕」，就像棒子與胡蘿蔔一樣，寬嚴並濟，不會像以往那麼僵化，籲請立法院盡速通過修法。

林達指出，修法重點用意在協助毒癮者脫離毒品的危害，藉由引進更多醫療戒癮的資源，讓檢察官可就吸毒者不同的毒癮，提供更多有利戒除毒品的適當處遇。