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毒品條例修法 檢察官林達支持多元處置

2019-11-08 18:34聯合報 記者張宏業／台北即時報導

行政院會日前毒品危害防制條例修正草案，目前吸毒者緩起訴須附帶戒癮治療，未來修法後可做多元處置，不再強制治療，有法界人士好奇，此一修法是否對毒犯放寬條件？但長期偵辦毒品案件的北檢檢察官林達認為，此一修法其實是寬嚴並濟，具有彈性，對吸毒犯能做更有效處理，樂見其成

現行毒品危害防制條例規定，檢察官如要對吸毒者緩起訴，須副命戒癮治療，無其他選擇；但有的個案情節較輕微，沒有戒癮治療需求，修正草案回到刑事訴訟法緩起訴相關規定，經徵詢醫療機構或其他機關意見後，可以視情節輕重，不一定要副命戒癮治療，可要求罰款、寫悔過書、從事勞務、定期驗尿等多元處置。

林達強調，修正草案可讓檢方對不同類型的吸毒者做多元處置，「該重罰就重罰，該輕就輕」，就像棒子與胡蘿蔔一樣，寬嚴並濟，不會像以往那麼僵化，籲請立法院盡速通過修法。

林達指出，修法重點用意在協助毒癮者脫離毒品的危害，藉由引進更多醫療戒癮的資源，讓檢察官可就吸毒者不同的毒癮，提供更多有利戒除毒品的適當處遇。

行政院長蘇貞昌11月7日主持院會，拍板法務部提報的「毒品危害防制條例」部分條文修正草案，未來獲緩起訴的吸毒者，可先由醫療機構評估進行治療，採取更多元、適切的做法，而非直接送勒戒。

檢察官林達支持毒品修法可做多元處置。圖／資料照片
檢察官林達支持毒品修法可做多元處置。圖／資料照片
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毒品吸毒檢察官

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