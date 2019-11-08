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女星打理七星級酒店 無預警要台技師離職「沒資遣費」

縣長隨扈遭控KTV打人？警：出面勸架但涉不當場所調職

2019-11-08 15:08聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

擔任苗栗縣徐耀昌隨扈的頭份警分局徐姓偵查佐，被投訴到有女陪侍的KTV喝花酒，還幫友人出頭打人，全案經警方調查，認定徐姓隨扈當時只是上前勸架，並未藉警察身分施壓，但他涉足不當場所違反風紀屬實，已記2小過調職處分。

徐姓偵查佐擔任徐耀昌隨扈已5年，他遭指控10月中旬與林姓友人到頭份市一家有女子坐檯的KTV酒店消費，與馮姓男子發生口角衝突，並動手將對方打到臉部撕裂傷，因現場有人自稱是頭份警分局「刑事組」，只能忍氣吞聲，敢怒不敢言。

事後馮姓男子的友人向縣議員陳光軒投訴，縣警局長翁群能得知得下令嚴辦，要求依法處理，警方調查後，認定徐姓偵查佐當天休假，應林姓友人邀約到KTV消費，離去時遇上馮姓男子及對方友人，雙方酒後發生口角衝突，林姓友人拿酒瓶砸馮姓男子頭部造成撕裂傷，但第二天林、馮酒醒後已私下已和解。

頭份警分局長邱紹雄上午指出，警方展開調查，約談相關人士，但店家聲稱監視器出問題，未能調閱到現場畫面；徐姓偵查佐的林姓友人聲稱，雙方發生口角衝突時，徐是上前勸架並表明警察身分，並未動手打人，馮姓男子則表示當時喝太醉，記不得徐姓隨扈是否有動手，事後林、馮2名衝突當事人已和解，由林男賠馮男6萬元，但徐姓偵查佐涉足不當場所、言行失當，已記2小過並調離隨扈工作歸建回分局。

徐姓偵查佐從警20多年，過去任職期間並未發生任何風紀問題，這次因涉足不當場所發生衝突事件遭懲處，讓不少警界好友感到訝異且叫屈，縣長徐耀昌則表明尊重警方依法辦理及處置。

苗栗縣長徐姓隨扈被控涉足頭份一間有女陪侍的ktv消費，並與人發生衝突，警方調查後...
苗栗縣長徐姓隨扈被控涉足頭份一間有女陪侍的ktv消費，並與人發生衝突，警方調查後將他記2小過並調職處分。圖／記者胡蓬生翻攝
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徐耀昌KTV警察苗栗縣

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