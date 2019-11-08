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女星打理七星級酒店 無預警要台技師離職「沒資遣費」

中市母子3屍口鼻異常出血 與陳嫌供稱勒斃悶死相符

2019-11-08 14:58聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

陳女與雙胞胎幼嬰陳屍在台中市出租套房，檢察官陳隆翔今天上午率法醫相驗，發現遺體均腐敗，而3名死者的口鼻、臉部均異常出血，與落網陳嫌供稱勒斃陳女、悶死雙胞胎情節相符，為了確認死因，將於本月12日解剖屍體，並採檢體送驗，以釐清疑點。

陳女的遺體以涼被覆蓋包裹著，雙胞胎幼嬰頭部1人朝南、1人頭部朝北，也以涼被蓋著，而現揚無打鬥痕跡、無燒炭、也無血跡，陳女是自行裹著涼被？或他人裹的？頗不單純，檢警從3人身上的屍斑，研判死亡時間約3、4天。

檢警調閱出租大樓監視錄影畫面，查出案發前死者的同居男友陳男，頻繁出現在陳女的租住套房，是最後與陳女母子接觸的人，檢察官認定29歲的陳男涉有重嫌，今天中午在彰化市的一家網咖店逮獲陳男，他坦承殺害陳女母子3人。

同時檢察官陳隆翔上午也率法醫前往台中殯儀館相驗，發現陳女及雙胞胎幼子的遺體已腐敗，死者口鼻臉部異常出血，與陳嫌供稱勒死陳女、悶死雙胞胎情節大致相符，檢察官將於12日解剖確認死因。

陳女與雙胞胎幼兒陳屍在台中市出租套房，檢察官率法醫相驗，發現遺體均腐敗，而3名死...
陳女與雙胞胎幼兒陳屍在台中市出租套房，檢察官率法醫相驗，發現遺體均腐敗，而3名死者的口鼻、臉部均異常出血，檢察官將於本月12日解剖屍體，並採檢體送驗，以確認死因。圖／本報資料照
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雙胞胎檢察官台中市

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