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影／「三屍命案」鄰居驚恐：經過套房門口倒水 聞到很不舒服的味道

2019-11-08 11:27聯合報 記者林佩均／即時報導

台中市一間出租套房昨晚發生三屍命案，陳姓女子與雙胞胎兒子被涼被覆蓋、包裹，陳屍屋內。鄰居今透露，她出房門都經過該套房，「聞到很不舒服的味道」，通報管理員後報警，聽到那對母子往生，感到相當震驚。

鄰居女子表示，這對母子印象中住不到一個月，她出房門倒水喝都會經過他們房門，前天上午開始聞到異味，昨天異味變得很重，「是很不舒服的味道」。

鄰居女子說，她住的房型每月一萬三千五百元，他們住的空間比較大，但她不清楚價位，平常這對母子跟鄰居沒什麼互動，不清楚他們家境狀況。

台中套房發生三屍命案，隔壁鄰居說，「聞到很不舒服的味道」。記者林佩均/攝影
台中套房發生三屍命案，隔壁鄰居說，「聞到很不舒服的味道」。記者林佩均/攝影
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台中套房發生三屍命案，隔壁鄰居說，「聞到很不舒服的味道」。記者林佩均/攝影
台中套房發生三屍命案，隔壁鄰居說，「聞到很不舒服的味道」。記者林佩均/攝影
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命案雙胞胎台中市

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