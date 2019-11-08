多天「嘴賤」冷嘲熱諷 男不爽開槍轟友人小腿
2019-11-08 09:35
聯合報 記者王駿杰
／新竹即時報導
30多歲廖姓男子7日晚間與何姓男子及一票友人在新竹市區聊天，廖、何因故起口角，一言不合爆發衝突，廖盛怒下涉嫌掏槍射擊何，導致何小腿中彈送醫，所幸無礙，警方獲報趕抵，研判廖還未逃遠，撒網圍捕，躲在一處平房屋頂的廖自知難逃，只好乖乖交出槍彈，全案偵辦中。
據了解，何男近幾天多以言語對廖冷嘲熱諷，導致廖認為何「嘴賤」，不滿在心，兩人昨晚8點爆發激烈口角，互嗆過程中，廖忽然掏出改造手槍轟向何，隨後逃逸，友人見何中彈倒地，急忙打119求救。
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警方接獲119勤務指揮中心通報，立刻派出快打警力趕抵，並呼叫警網以案發地為中心，向周圍進行圍捕，廖開槍後則躲藏到附近平房，廖看警力越聚越多，自知難逃，只好將槍從屋頂往下扔，並交出3顆子彈，案情細節仍待警方調查釐清。
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