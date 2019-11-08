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未婚媽媽與雙胞胎男嬰陳屍台中 檢警今相驗調查死因

2019-11-08 09:12聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市一間出租套房昨晚發生三屍命案，三人遺體均以涼被覆蓋、包裹著，出現屍斑，明顯死亡。家屬漏夜趕抵，認出死者為29歲陳女與年約1歲左右的雙胞胎兒子。警方為求慎重三人是否有血緣關係，今天將會同檢察官進行相驗，釐清死因。

據了解，死者29歲陳女未婚，扶養一對雙胞胎兒子，家屬昨馳抵，哀傷認屍，初步確認女死者身分與男童為母子關係。

警方僅表示，三名遺體關係為求慎重，有待檢察官與法醫相驗並抽取相關檢體送驗釐清。警方同步清查陳女周遭相關人士，以釐清案情。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，今天將由檢察官陳龍翔負責相驗，因開會商討中，相驗時間尚不確定。

台中市警方昨晚漏夜調查，並帶回多包相關物證，以釐清案情。記者林佩均/攝影
台中市警方昨晚漏夜調查，並帶回多包相關物證，以釐清案情。記者林佩均/攝影
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台中市警方昨晚漏夜調查，並帶回多包相關物證，以釐清案情。記者林佩均/攝影
台中市警方昨晚漏夜調查，並帶回多包相關物證，以釐清案情。記者林佩均/攝影
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檢察官雙胞胎命案

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