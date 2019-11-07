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影／餐飲大亨開跑車外出洗車 疑遭人尾隨持械砍傷

2019-11-07 18:58聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區昨天發生一起砍人事件，經營餐廳的鄭姓男子開跑車到洗車場洗車，遭4名男子持刀砍傷，警方獲報趕抵時，逞凶男子已先一步逃逸。據了解，鄭男手腳被砍3刀，由於無生命危險，不排除教訓意謂濃厚。警方已掌握犯嫌行凶時所開車輛，已循線全力追緝中。

警方昨天下午4時許獲報，板橋區漢生東路一間洗車場發生聚眾打架事故，現場有人受傷，警網獲報趕抵時，逞凶者已先一步駕車逃逸，被害人鄭姓男子39歲，右大腿、左手臂受到3處刀傷，被送往板橋亞東醫院急救，無生命危險。

據了解，遭砍傷的鄭姓男子在台北市經營帝王蟹餐廳，也有投資其他事業，昨天開車時捷跑車到洗車場保養美容，鄭男才下車與洗車場員工交談不到5分鐘，突遭4名戴口罩男子分持利刃及棍棒，朝鄭男攻擊，事發過程不到30秒就得手駕車離去。

據了解，鄭男因受傷開刀，對警方追問可能案發原因都不願意多說，僅透露可能是投資事業太多引人眼紅，不知何時曾得罪人。警方已掌握逞凶者所駕車輛進行追查，全力追緝中。

新北市板橋區昨天發生一起砍人事件，經營餐廳的鄭姓男子開跑車到洗車場洗車，遭4名男...
新北市板橋區昨天發生一起砍人事件，經營餐廳的鄭姓男子開跑車到洗車場洗車，遭4名男子持刀砍傷，警方獲報趕抵時，逞凶男子已先一步逃逸。記者王長鼎／翻攝
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新北市板橋區昨天發生一起砍人事件，經營餐廳的鄭姓男子開跑車到洗車場洗車，遭4名男...
新北市板橋區昨天發生一起砍人事件，經營餐廳的鄭姓男子開跑車到洗車場洗車，遭4名男子持刀砍傷，警方獲報趕抵時，逞凶男子已先一步逃逸。記者王長鼎／翻攝
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