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彰化員林驚傳女兒弒父 57歲男睡夢中遭刺不治

彰化員林驚傳女兒弒父 睡夢中遭刺不治

2019-11-07 18:10聯合報 記者凌筠婷林敬家／彰化即時報導

彰化縣員林市一處民宅在前天晚間發生一起女兒弒父案件，一名29歲巫姓女子在深夜突然拿刀刺殺父親，57歲巫姓父親在睡夢中右頸遭刺，導致失血過多送醫不治。彰化地檢署今天依殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，並有逃亡之虞，向彰化地方法院聲押獲准。

據了解，死者家做生意，一家四口同住透天厝，經濟狀況尚可，家屬指出，29歲巫女無業，精神狀況不佳，在案發前幾天曾與家人發生爭執。但因巫女沒有就醫紀錄，檢警將進一步調查殺人動機。

案發當晚，巫女胞兄在一樓，巫女則持刀砍刺在樓上房間睡覺中的父親，行兇後步行下樓跑出門外，巫女胞兄覺得有異樣上樓查看，發現父親已經倒臥血泊中。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，檢察官和法醫相驗之後，指示員林分局偵查隊成立專案小組調查，明天亦將盡速解剖釐清死者死因及行兇動機。

彰化地檢署今天將巫女聲押獲准。圖／本報資料照
彰化地檢署今天將巫女聲押獲准。圖／本報資料照
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