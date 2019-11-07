上網自學感冒糖漿煉成毒 女友掀底：都不讓我進地下室

2019-11-07 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園戴姓男子把楊梅租屋處當成製毒、改造兵工廠，去年底檢調查獲17把長短槍、6000多發子彈，還發現他上網學製毒手法，把感冒糖漿提煉成第四級毒品甲基麻黃鹼，審理時戴雖否認，但女友卻說，同居時戴特別交代不能去3樓、地下室，法院審理後依槍砲、毒品等罪共判處戴15年6個月。

檢警調查，戴（52歲）曾在海軍陸戰隊服役，推測當時培養出機械專長，戴去年4月從玩具店以3萬8000元買了1把M870霰彈槍、土耳其RETAY廠PT24型模型槍，自行加工改造貫穿並更換槍管。

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此外，他還上網自學製毒流程，把感冒糖漿摻水、浸泡乙醇攪拌後過濾，並加入氫氧化鈉最後凝固出麻黃素，再把粉末刮除添加鹽酸、丙酮以酸鹼中和，經冷凍結冰、脫水，最後萃取出第四級毒品甲基麻黃鹼；檢警去年12月17日搜索，起獲大量槍枝、子彈與毒品。

審理時，戴否認改造槍枝，辯稱買來的霰彈槍、土耳其廠模型槍的槍管本來就是貫穿的，而且還附有撞針，自己只是裝上去讓子彈可以擊發，還說「不知道這樣算不算製造槍枝」，如果是就願意認罪，但戴在警詢時卻稱槍管原是塞住的，明顯前後供詞不一。

製毒部分戴同樣不認罪，辯稱只是提供場所給劉姓友人製毒，手機內有上網看製毒流程的紀錄，也是姜姓友人借用他手機使用所留下，但姜反駁，根本沒用戴男的手機，如果自己知道製毒流程，那就不用跟他拿貨了。

法院也發現，戴的手機當時上網使用時間長達1小時20分鐘，瀏覽網頁達99個，也有將瀏覽紀錄刪除，加上查無該電話借用他人，可認定戴因為查詢資訊涉及不法，所以才將紀錄刪除。

戴的陳姓女友也供稱，和戴交往期間一起住在楊梅房子，但同居期間戴有特別交代屋內地下室、3樓都不能去，而且平時也都上鎖，她也問過1、2樓樓梯間擺放的桶裝化學物是什麼，但戴只回她「不要多問」。