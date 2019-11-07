親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

放性侵犯趴趴走？性侵犯強制治療沒有終點？

12強／中日大戰打線變動 朱育賢棒子熱排五棒

上網自學感冒糖漿煉成毒 女友掀底：都不讓我進地下室

2019-11-07 16:13聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園戴姓男子把楊梅租屋處當成製毒、改造兵工廠，去年底檢調查獲17把長短槍、6000多發子彈，還發現他上網學製毒手法，把感冒糖漿提煉成第四級毒品甲基麻黃鹼，審理時戴雖否認，但女友卻說，同居時戴特別交代不能去3樓、地下室，法院審理後依槍砲、毒品等罪共判處戴15年6個月。

檢警調查，戴（52歲）曾在海軍陸戰隊服役，推測當時培養出機械專長，戴去年4月從玩具店以3萬8000元買了1把M870霰彈槍、土耳其RETAY廠PT24型模型槍，自行加工改造貫穿並更換槍管。

此外，他還上網自學製毒流程，把感冒糖漿摻水、浸泡乙醇攪拌後過濾，並加入氫氧化鈉最後凝固出麻黃素，再把粉末刮除添加鹽酸、丙酮以酸鹼中和，經冷凍結冰、脫水，最後萃取出第四級毒品甲基麻黃鹼；檢警去年12月17日搜索，起獲大量槍枝、子彈與毒品。

審理時，戴否認改造槍枝，辯稱買來的霰彈槍、土耳其廠模型槍的槍管本來就是貫穿的，而且還附有撞針，自己只是裝上去讓子彈可以擊發，還說「不知道這樣算不算製造槍枝」，如果是就願意認罪，但戴在警詢時卻稱槍管原是塞住的，明顯前後供詞不一。

製毒部分戴同樣不認罪，辯稱只是提供場所給劉姓友人製毒，手機內有上網看製毒流程的紀錄，也是姜姓友人借用他手機使用所留下，但姜反駁，根本沒用戴男的手機，如果自己知道製毒流程，那就不用跟他拿貨了。

法院也發現，戴的手機當時上網使用時間長達1小時20分鐘，瀏覽網頁達99個，也有將瀏覽紀錄刪除，加上查無該電話借用他人，可認定戴因為查詢資訊涉及不法，所以才將紀錄刪除。

戴的陳姓女友也供稱，和戴交往期間一起住在楊梅房子，但同居期間戴有特別交代屋內地下室、3樓都不能去，而且平時也都上鎖，她也問過1、2樓樓梯間擺放的桶裝化學物是什麼，但戴只回她「不要多問」。

法院審酌，戴男製造第四級毒品純質重達7公斤以上，更製造數量甚多具有殺傷力的改造槍枝，對社會治安、人身安全造成潛在危害甚巨，依槍砲、製造第四級毒品等罪，判處戴男有期徒刑15年6個月。

戴男把住家當成製毒、改造兵工廠，法院依槍砲、毒品等罪嫌判他有期徒刑15年6個月。...
戴男把住家當成製毒、改造兵工廠，法院依槍砲、毒品等罪嫌判他有期徒刑15年6個月。圖／警方提供
分享

毒品槍枝土耳其

相關新聞

誆稱代操美國股市 富南斯涉吸金30億遭搜索

2019-11-07 15:33

台鐵智慧監控爭議：你被人臉辨識了嗎？

2019-11-07 11:55

遊牧民族式詐騙集團 19男擠別墅變音裝女客服詐2000萬

2019-11-07 11:22

警搗毒窟 破獲市值3億一粒眠

2019-11-07 01:23

混油案26罪判5年9月定讞 魏應充聞訊一聲長嘆

2019-11-07 00:58

魏應充：得知判刑定讞後 心情已經平靜

2019-11-06 22:11

魏應充要坐牢 他發「阿彌陀佛」念靜思語讓心情平靜

2019-11-06 22:03

頂新案魏應充判5年9月定讞 最高院判決理由曝光！

2019-11-06 19:44

確定坐牢！頂新劣油案 最高法院判魏應充5年9月定讞

2019-11-06 17:22

幫派操控？警破槍毒倉庫 搜出118萬顆一粒眠

2019-11-06 16:30

單月72名消費者被詐 知名錢櫃KTV列高風險賣場平台

2019-11-06 14:54

陽明山驚傳強盜 3惡網友洗劫馬來西亞女搶走30萬

2019-11-06 14:42

買菜遭搶不願追究 婦勸搶匪：把毒戒掉別再走錯路

2019-11-06 12:41

U值媒／從「麥當勞」學姐黃瀞瑩遭性騷事件

2019-11-06 12:38
看更多

熱門文章

八年級生開百萬野馬疑超速 自撞翻車人噴飛慘死

2019-11-07 08:27

催淚的人與狗故事 網友關切護主忠犬「阿狗」下落

2019-11-06 19:48

12強／正妹球僮吸睛 意外丟工作讓她好委屈

2019-11-06 21:56

私菸案第二波偵結 「特勤郭雪芙」等27人繳錢獲緩起訴

2019-11-07 10:21

試吃無極限！母子整盒蛋塔吃快光 網友嘆：這種人很多

2019-11-07 10:11

群益基金經理人涉暗操盤 獲利近1500萬元遭約談

2019-11-06 17:18

奧客用數百枚硬幣付款 外送員出招反制「收負評也開心」

2019-11-07 10:31

退休校長組宗教詐騙集團 遭新竹檢、調、警聯手破獲

2019-11-06 22:15

「我7歲姪子畫的」引網友拋一系列圖 驚見價值上萬作品

2019-11-06 21:33

偷和人夫嘿咻還懷孕 小三心碎：不知孩子的爸是誰

2019-11-07 07:55

火辣短裙妹搭火車 同車男子凍未條自慰判拘役30天

2019-11-07 12:34

頂新案魏應充判5年9月定讞 最高院判決理由曝光！

2019-11-06 19:44

好市多這款大份量保鮮膜太狂 有網友超過11年還沒用完！

2019-11-06 18:06

涉吸金7億被起訴 台灣民政府秘書長林志昇突病故

2019-11-07 14:55

考不好自摑巴掌70下 高市國小童爆哭心靈受創

2019-11-07 13:51

驚人！萬丹泥火山再度噴發 火焰照亮夜空警消戒備

2019-11-06 23:41

性侵妙齡看護瞎扯「幫洩性需求」 80歲翁重判8年

2019-11-06 21:25

罕見捐圍牆 臺久企業捐一道牆給台中大安消防分隊

2019-11-07 11:45

女童點眼藥水左眼失明 診所醫師疏失判賠903萬元

2019-11-07 12:07

老公小三雖連帶賠償60萬 髮妻批一切行為都在算計

2019-11-07 07:02

遭黑幫一腳踢破右睪丸 年輕男忍劇痛多天就醫仍被切除

2019-11-07 14:20

高雄林園工業區化學槽車起火 車頭焦黑駕駛驚嚇

2019-11-07 03:56

混油案26罪判5年9月定讞 魏應充聞訊一聲長嘆

2019-11-07 00:58

台東縣消防局「護心計畫」 今再從鬼門關前救回1男子

2019-11-06 20:13

台灣男生當兵根本浪費時間？ 網：得擔上保家衛國責任

2019-11-06 21:39

婆婆擅讓小叔住進來！佛心嫂受不了 要賴家王老五搬走

2019-11-06 19:56

北市轎車猛撞騎樓 3人遭撞其中1女意識不清

2019-11-07 11:23

航空機師偷腥網紅空姐 前妻臉書爆料挨告4罪！

2019-11-07 14:45

聽信算命凌晨4:18剖腹 醫師爆氣「紅眼接生真會好命？」

2019-11-07 12:15

台塑槽車氯乙烯外洩火警 疑槽車壓力過高

2019-11-07 09:04

吳博毅超不爽！299枚1元整外送員被神反擊：網全說讚

2019-11-07 10:44

台灣民政府秘書長林志昇病故 涉吸金7億案將不受理判決

2019-11-07 12:32

台塑公司林園廠氯乙烯槽車作業時爆炸 原因待查

2019-11-07 08:23

魏應充要坐牢 他發「阿彌陀佛」念靜思語讓心情平靜

2019-11-06 22:03

永和晨運險遭失控遙控飛機砸傷 他PO文提醒民眾小心

2019-11-06 20:19

知名滷肉飯店長想買車 竟要求自閉症員工當連帶保證人

2019-11-07 10:44

牛肉麵店竄改麵條效期 搜索發現滷豆干及牛筋也過期

2019-11-07 11:48

蘇花改首設區間測速 是一通車就取締？還是先宣導？

2019-11-07 12:32

棒球12強赴日 辜仲諒再增1億具保暫時解除限境

2019-11-07 15:54

上億私菸闖關…台船基隆廠爆漏洞 疑內神通外鬼

2019-11-07 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top