遊牧民族式詐騙集團 19男擠別墅變音裝女客服詐2000萬

2019-11-07 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



25歲黃姓男子和同齡的陳姓友人共組詐騙集團，為躲避追查如遊牧民族不斷搬遷機房，曾在宜蘭、墾丁租屋，8月底選中桃園楊梅一處6樓別墅，和17位同夥藉非法電信商釣魚，假冒大陸公安、檢察官詐騙馬來西亞被害人2000多萬元，調查局中部機動站上月30號破獲，依組織等罪嫌將19人送辦。

中部機動站副主任劉勝育表示，該集團由黃男出資擔任金主，並和陳男一起經營、主導，陸續從全台各地找來17名同夥，8月底在桃園楊梅交流道附近1處偏僻山區，以每月4萬5000元租下整棟6樓別墅，總共19人擠在各房間，生活起居一概由集團掌控。

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劉表示，該集團結藉由電信詐騙，透過非法的電信商以亂槍打鳥方式發送簡訊，佯稱對方個資外洩、遭人冒用寄送違禁物或涉及犯罪，被害人一但依照指示回撥，集團成員就會指示他提領現金匯到指定帳戶。

劉勝育說，集團以一、二，三線做分工，分別是假冒DHL國際快遞公司、大陸公安，及檢察官，成員除領取底薪3萬元，依照各線詐取金額，還能領百分之7、8，及6的獎金抽成，電信詐騙手法以4G行動網路透過非法電信平台撥接，向不特定東南亞、馬來西亞等華僑行騙。

中機站8月底掌握情資，報請桃園地檢署檢察官洪榮甫指揮，10月30日到場搜索，一共逮捕包含黃姓主嫌等19人，調查人員發現，成全成員幾乎都是7、80年次的年輕人，其中還有1名年僅16歲的少年，他供稱說是打網路遊戲，由網友介紹他高薪的工作才來詐騙機房上班。

調查人員說，由於集團19人全部都是男性，為了取信被害人、增加親切感，還利用變聲電話假冒成女性客服人員，而為了求「財源廣進」還會再機房內功俸虎爺、金蟾蜍，每天拿五花肉、清水祭拜，調查員也說，已多次再類似詐騙車團中發現同樣習俗。

據了解，檢調原本在10月初就已蒐證完備準備行動，但遇到大陸國慶連假，詐騙集團成員也跟著放連假，期間還擔心他們會趁機再次轉移陣地，所幸月底一網打盡，經清查帳冊、金流等，估計該集團不法所得達2000萬元。