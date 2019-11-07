警搗毒窟 破獲市值3億一粒眠

2019-11-07 01:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ／台北報導



刑事局破獲一一八萬顆一粒眠，市價估計約三億元。記者陳金松／攝影 分享 facebook

刑事局去年與馬來西亞警方合作，在基隆港區攔截一六○萬顆三級毒品一粒眠，溯源追查年餘發現背後集團仍在運作，直搗囤貨公寓查獲市價約三億元、共一一八萬顆一粒眠及搜出三把手槍、百餘發子彈，逮捕四人。

警方說，郭姓男子有竹聯幫背景、卓姓男子是四海幫分子，兩人運毒事證明確，且背後應有幫派操控，公寓囤貨極可能是準備走私境外，檢察官聲押兩人獲准，擴大追查。另兩人只協助租屋，訊後交保。

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馬來西亞肅毒局去年七月通報刑事局，有跨國毒梟企圖從台灣走私毒品；刑事局偵三大隊鎖定一家由人頭設立的開發公司，去年八月三日該公司報關出口兩只貨櫃到馬來西亞時，會同基隆關攔下，出動緝毒犬，在其中一只貨櫃搜出包裝好的一粒眠四百多公斤，估算約一六○萬顆。

刑事局當時逮捕三名嫌犯，發現背後疑有幫派涉入的集團操控，會同雙北警方布線監控一年多，查出竹聯幫背景的廿六歲郭姓男子、卅五歲的四海幫分子卓姓男子涉案。

上月中旬，卓駕貨車載廿四個紙箱交給郭，郭再載至承租的新北市五股區社區大樓公寓置放，警方報請檢方指揮，上月廿一日搜索公寓逮捕郭嫌，在紙箱內發現一一八萬顆一粒眠；現場另搜出手槍三把、消音器一支、手槍子彈一○三顆、霰彈廿一顆。