幫派操控？警破槍毒倉庫 搜出118萬顆一粒眠

2019-11-06 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ／台北即時報導



刑事局去年8月與馬來西亞警方合作，在基隆港區攔截160萬顆三級毒品一粒眠，溯源追查年餘，發現背後集團仍在運作；專案人員上月底直搗集團囤貨的新北市五股區公寓，逮捕運貨郭姓男子，查獲分裝成24紙箱的118萬顆一粒眠，市價估計約3億元，另搜出3把手槍、百餘發子彈；隨後再逮卓姓男子等3嫌，郭、卓分屬不同幫派成員，檢察官聲押獲准，另2人協助租屋交保。

馬來西亞肅毒局去年7月通報刑事局，有跨國毒梟企圖從台灣走私毒品；刑事局偵三大隊鎖定一家人頭設立開發公司，隔月3日發現該公司報關出口兩只貨櫃到馬來西亞，會同基隆關攔下出動緝毒犬， 在其中一只貨櫃搜出包裝好的一粒眠458.5公斤，估算約160萬顆。

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刑事局當時逮捕3名嫌犯，發現背後疑有幫派涉入的集團操控，會同雙北警方布線監控一年多，查出竹聯幫背景26歲郭姓男子和四海幫分子35歲卓姓男子涉案。

上月中旬，專案人員發現卓男駕貨車載24個紙箱交給郭男，郭再載至承租的五股區社區大樓公寓藏放，立即報請檢方指揮，上月21日搜索公寓逮捕郭嫌，查扣紙箱內的118萬顆一粒眠；現場另搜出手槍3把、消音器1支、彈匣2個，手槍子彈103顆、霰彈21顆。