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百人齊聚鑽研緝毒、科技偵查 檢察官落實以人為本

2019-11-06 16:06聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地檢署和宜蘭地檢署，本月4、5日在宜蘭聯合舉辦「108年度緝毒實務暨科技偵查教育訓練」研習會，強調以人為本辦案，針對毒品案件趨勢、科技偵查實務作為，加以討論、經驗分享，強化專業知能。

士檢指出，此場研習會士林及宜蘭地檢轄區的檢、警、調、憲、海巡、移民等機關，共1百人與會，針對緝毒實務、科技偵查，及反洗錢等三大辦案主軸，進行為期2天的討論及經驗分享交流。

高等檢察署王檢察長添盛期許，各檢察機關在辦理緝毒案件，建立以「人」為中心的辦案思維，檢調警憲、海巡及關務六大系統，統一制訂查緝綱領，並建立查緝毒品源頭、落實科技化偵查、打擊中小盤販毒網路、溯源斷根及通報網路政策。

研習會中第一線的辦案人員透過經驗交流，掌握毒品案件趨勢、運用科技偵查技術查辦案件，並精進誘捕偵查、數位採證、大數據運用等實務作為，更討論跨境毒品溯源、洗錢防制等議題，提升檢察及司法警察查緝的專業知能。

王檢察長也期許，從此次教育訓練中的各項技巧，轉化力量投入賄選、暴力、境外資金及假訊息等不法行為介入選舉，以維持一個公正乾淨的選舉環境與空間。

士林地檢署和宜蘭地檢署，本月4、5日在宜蘭聯合舉辦「108年度緝毒實務暨科技偵查...
士林地檢署和宜蘭地檢署，本月4、5日在宜蘭聯合舉辦「108年度緝毒實務暨科技偵查教育訓練」研習會。圖／士檢提供
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