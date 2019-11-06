單月72名消費者被詐 知名錢櫃KTV列高風險賣場平台
2019-11-06 14:54
聯合報 記者陳金松
／台北即時報導
刑事局165反詐騙專線每周公布民眾通報高風險賣場平台，知名錢櫃KTV上月上榜，一度飆升第一，最多單周35人報案受騙，手法幾乎都是解除分期付款招數；經查被害人多半集中在六都，大台北地區居多，刑事局研判業者可能遭駭或個資外洩，列高風險平台示警，已通知業者留意改善。
據了解，今年9月起錢櫃KTV陸續傳出有消費者受騙，當月通報5件，10月起開始上榜高風險平台，第一周發生8件，第二周16件，第三周更飆至35件，名列高風險平台榜首，上周降至13件，退居第二。
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由於錢櫃KTV是民眾重要休閒娛樂場所，年輕人消費族群龐大，影響很大，刑事局隨即通知業者留意，並提出示警。
警方說，消費者多半仍是被「解除分期付款」的老哏詐騙，詐團謊稱誤設定成VIP，信用卡每個月固定扣款3000元，必須操作ATM解除，有人因此被騙走60萬元。另有話術謊稱將消費者升高級會員，收取8800元年費，前提還是要操作ATM。
刑事局說，經查錢櫃沒有所謂高級會員，也不會詢問客人銀行帳戶，更不可能要求操作ATM，提醒消費者注意；業者接獲通報後也開始著手改善，上周數字已經下降，後續還要觀察。
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