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陽明山驚傳強盜 3惡網友洗劫馬來西亞女搶走30萬

2019-11-06 14:42聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市陽明山本月3日驚傳強盜案，30歲馬來西亞朱姓女子來台觀光旅遊，朱的網友李姓主嫌得知她即將回國，且身上還有鉅款，便假裝邀約到陽明山賞風景，實際上策劃與黃男、林男，共同搶奪財物30萬元，警方循線逮捕3人，全案昨日移送士林地檢署複訊，李等人依6萬至10萬不等金額交保候傳。

本月3日早上，李姓網友邀約朱女同遊陽明山，找來20歲黃姓男子假冒Uber司機搭載2人上山，行經仰德大道半山腰，李卻突然下車，黃則繼續開車，載著朱女到陽明山馬槽橋下附近停車，騙朱女下車。

這時埋伏在周邊的20歲林姓男子和黃男，上前搶劫朱女身上斜背包，朱女反抗不及，包包直接被搶走，包包裡鉅款新台幣30萬、手機、護照慘遭洗劫一空，她嚇得拔腿狂奔，逃命過程跌倒，手腳有擦傷，一路跑到附近派出所報案。

朱女供稱，10月7日來台觀光，獨自投宿在北市中山區一家飯店，行李箱裡放置50萬現金，打算購買名牌精品，還有幫親戚代購化妝品，旅遊期間和23歲李姓網友見面，直到本月3日，李提議假期將結束，要帶她吃早餐、上陽明山賞風景，最後再送到機場搭機回馬來西亞。

警方獲報後依循車牌尋人，數小時候陸續逮補黃男、李男、林男等3人，原來林、黃犯案後返回仰德大道麥當勞載李男，3人隨後驅車下山，在台北士林、新北八里丟包行李箱和斜背包，並分贓不法所得30萬元。

全案依照強盜罪嫌移送經士林地檢署複訊，李、黃各分得12萬，且用來清還賭債花用殆盡，林則分得6萬元花了5千元，歸還5萬5千元，檢察官依涉案情節，諭令李、黃10萬交保，林6萬元交保。

李姓主嫌策劃強盜案。記者蕭雅娟／翻攝
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李、黃、林男遭依強盜罪嫌移送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
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李姓主嫌把朱女行李箱棄置路邊。記者蕭雅娟／翻攝
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馬來西亞女子遭3惡煞洗劫財物。記者蕭雅娟／翻攝
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陽明山馬來西亞

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