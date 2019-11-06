買菜遭搶不願追究 婦勸搶匪：把毒戒掉，別再走錯路

2019-11-06 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



42歲的吳姓男子缺錢花用，今年6月在三峽某賣場的地下停車場持刀洗劫剛買完菜的婦人，得手旋即跑到附近便利商店買T恤變裝逃逸。他雖然涉犯最輕本刑7年以上的強盜罪，但因為犯後坦承，未造成任何傷害，加上婦人偵訊時的一席話，最後獲減刑機會，被新北地院判刑4年4月。

判決指出， 吳男曾因毒品案入監服刑，去年4月出獄後，工作一直不穩定，才會因積欠債務、缺錢花用而犯下本案。犯案時，他身穿黑衣、黑褲，還戴著黑色口罩遮掩面容，見婦人落單，隨即持折疊刀從後抵住對方腹部，搶得2000元後，就跑到附近便利商店買黑色T恤變裝。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

吳男坦承犯行，供稱自己只想要錢，沒有傷害對方意思，所以行搶當下沒有彈出刀刃，刀刃是事後對方轉身時不小心彈出的；婦人也表示自己沒有追究的意思，只希望吳男能夠反省，「把毒癮戒掉，不要再走錯路」。