買菜遭搶不願追究 婦勸搶匪：把毒戒掉，別再走錯路
2019-11-06 12:41
聯合報 記者陳俊智
／新北即時報導
42歲的吳姓男子缺錢花用，今年6月在三峽某賣場的地下停車場持刀洗劫剛買完菜的婦人，得手旋即跑到附近便利商店買T恤變裝逃逸。他雖然涉犯最輕本刑7年以上的強盜罪，但因為犯後坦承，未造成任何傷害，加上婦人偵訊時的一席話，最後獲減刑機會，被新北地院判刑4年4月。
判決指出， 吳男曾因毒品案入監服刑，去年4月出獄後，工作一直不穩定，才會因積欠債務、缺錢花用而犯下本案。犯案時，他身穿黑衣、黑褲，還戴著黑色口罩遮掩面容，見婦人落單，隨即持折疊刀從後抵住對方腹部，搶得2000元後，就跑到附近便利商店買黑色T恤變裝。
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吳男坦承犯行，供稱自己只想要錢，沒有傷害對方意思，所以行搶當下沒有彈出刀刃，刀刃是事後對方轉身時不小心彈出的；婦人也表示自己沒有追究的意思，只希望吳男能夠反省，「把毒癮戒掉，不要再走錯路」。
法院調查，吳男涉犯的是最輕本刑7年以上的攜帶凶器強盜罪，且出獄1年多又犯案，顯見其法治觀念薄弱，但考量他未造成婦人受傷，手段非兇殘惡劣不可赦免，面對犯行也始終坦承不諱，加上婦人表示沒有提告意思，若量刑7年以上徒刑，恐情輕法重，因此依法減刑一次。
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