苗栗警跨轄緝毒 查獲1公斤K他命與槍彈

2019-11-06 14:32 中央社 苗栗縣6日電



苗栗縣警局刑警大隊在台中市查緝毒品交易案，逮捕2名嫌疑人，查獲1公斤純質K他命及1把改造手槍、11顆子彈，犯嫌疑似怕被黑吃黑，不但自備點鈔機，身上所攜槍械也已上膛。

苗栗縣警察局刑警大隊今天發布新聞指出，10月間掌握線報得知台中市22歲張姓男子染有毒癮，平日以販毒維生，販毒網絡遍及中部各地區，於是成立專案小組前往台中市跟監、蒐證。

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警方經持續跟監埋伏，3日中午趁張男與同行林姓男子（28歲）出現在台中市南屯區汽車旅館，疑似準備前往進行毒品交易時，偵辦員警見時機成熟彈衝進汽車旅館，當場壓制逮捕2人。從林男隨身提袋內查獲純質K他命毒品1公斤，並從林男腰際起獲1把已上膛的改造手及子彈11顆；張男隨身包內則裝有點鈔機。

警方指出，由於擔心被黑吃黑，林嫌身上的改造手槍已經上膛，所幸及時被逮捕，將深入追查林嫌等販賣毒品罪行，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。