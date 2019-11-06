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9男擠1間汽旅房3天 苗警台中查毒1公斤赫見槍上膛

2019-11-06 10:53聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警察局刑警大隊11月3日中午循線到台中市汽車旅館，查獲K他命1公斤，及1支改造手槍、11顆子彈案，縣警局今天宣布破案，苗栗縣長徐耀昌頒發破案獎金鼓勵，肯定刑大3個月內接連在台中市，查獲共約3公斤K他命，阻遏毒品危害。

刑大今年10上旬掌握以中部地區為主販毒網絡，苗栗縣警局長翁群能指示成立專案小組，刑大偵3隊長胡敦棣率小隊長李淞凱等8人，11月1日起進駐台中市，輪流數家汽車旅館辦案，9男擠1間還被懷疑要開轟趴，直到

3日中午時段，鎖定疑似毒品交易，在南屯區1家汽車旅館，查獲張姓（22歲）、林姓（27歲）張姓男子。

警方調查，張男當時提著1台點鈔機下車，同行林男隨身提袋內有約1公斤K他命，腰際並插了1支改造手槍，警方清槍時，發現子彈已經上膛，還好迅速被壓制，沒有釀成槍戰，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將林男移送台中地檢署偵辦。

警方說，刑大連續在台中查獲的K他命都屬純質，毒販通常摻雜咖啡、奶精，製成咖啡包掩護，並吸引青少年食用，如果外流危害匪淺，因毒品都是現金交易，1公斤上百萬元，才會自備點鈔機，快速點算金錢，還可以分辨偽鈔。

胡敦棣表示，毒販通常擁槍自重，專案小組到台中辦案勤教也特別規畫壓制、掩護等行動，避免嫌犯開槍，因此第一時間就壓制林男腰際的槍支，清槍發現子彈上膛，並不會太意外，全案擴大偵辦中。

苗栗縣警察局刑警大隊接連在台中市查獲K他命約公斤，縣長徐耀昌（左二）今天頒發破案...
苗栗縣警察局刑警大隊接連在台中市查獲K他命約公斤，縣長徐耀昌（左二）今天頒發破案獎金。記者范榮達／攝影
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苗栗縣警察局刑警大隊日前在台中市汽車旅館，查獲K他命1公斤，及1支改造手槍、11...
苗栗縣警察局刑警大隊日前在台中市汽車旅館，查獲K他命1公斤，及1支改造手槍、11顆子彈案，縣警局今天宣布破案。記者范榮達／攝影
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苗栗縣警察局宣布偵破台中市毒品、非法槍支案，苗栗縣長徐耀昌（右一）今天到場肯定。...
苗栗縣警察局宣布偵破台中市毒品、非法槍支案，苗栗縣長徐耀昌（右一）今天到場肯定。記者范榮達／攝影
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毒品汽車旅館苗栗縣

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