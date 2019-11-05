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高雄港查獲破百包古柯鹼 黑袋藏毒畫面曝光

2019-11-05 22:13聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

海巡署偵防分署北門查緝隊會同海關、警方，前天在高雄港查獲1只貨櫃藏滿122包、總重達136.435公斤的毒品，初步鑑驗竟是一級毒品古柯鹼。由於此為轉口貨櫃，收貨者是以英文填寫的公司行號，辦案人員尚未發現台人涉案，現恐只能透過刑事局通報貨櫃目的地執法機關，追出貨主真實身分，有一定難度。

據了解，此貨櫃來源為中南美洲，本月3日進高雄港的轉口貨櫃區，疑要再運往東南亞地區的國家，北門查緝隊掌握線報，當天立即攔截並開櫃，發現層層的黑色塑膠袋，裡面裝著122包毒品，初步經「拉曼光譜儀」掃描鑑驗結果是古柯鹼。

全案已報請高雄地檢署偵辦，但貨櫃報單，以及收貨方名稱地址，是用英文填寫的公司行號，並不在台灣，難查證究竟是一間實際營運的公司？抑或紙上人頭公司？該如何找到嫌疑人是一大難題，擬由刑事局幫忙通報貨櫃目的地的執法機關，同時利用國際間的情報交流來追查。

據辦案人員研判，這122包毒品若進一步送實驗室化驗確定是古柯鹼，台灣以安非他命、K他命為吸食大宗，這批貨應可能真的是「路過」，不過要向上溯源，有一定難度。

海巡署偵防分署北門查緝隊會同海關、警方，前天查獲貨櫃內藏122包、總重達136公...
海巡署偵防分署北門查緝隊會同海關、警方，前天查獲貨櫃內藏122包、總重達136公斤的古柯鹼。記者林伯驊／翻攝
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高雄港1只轉口貨櫃前天被查驗，驚見一級毒品古柯鹼。記者林伯驊／翻攝
高雄港1只轉口貨櫃前天被查驗，驚見一級毒品古柯鹼。記者林伯驊／翻攝
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毒品北門高雄港

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