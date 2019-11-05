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太扯！金門5天2起旅客擅開飛機逃生門 最高開罰5萬

2019-11-05 21:38聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門航線近一周發生2起旅客因好奇心作祟等原因，擅自打開逃生門的事件，害飛機延誤超過1小時，影響不少旅客的後續行程；對此，航空公司表示，為了避免類似事件不斷發生，未來除了會加強宣導外，也會對無故開啟逃生門的旅客提告，航警所可依現行法令，裁罰1至5萬元。

旅客因為好奇或其他原因開啟逃生門的個案在國外時有所聞，但國內航線目前僅去年發生一起旅客搭乘台中飛往澎湖的班機，因想測試逃生設備是否正常，逕自開啟逃生窗，遭開罰1萬元。沒想到熱門的金門航線，最近一周內也發生2起旅客擅自開啟逃生門的案例，凸顯旅客對飛安知識的不足。

首例是發生在10月31日，一架金門往台中的班機，在旅客都登完機，空服員向第一排旅客做完逃生門協助說明後，沒想到坐在第一排的其中一名63歲的陳姓旅客因為好奇，竟然將逃生門打開，因為一扳就開，讓她自己也嚇了一跳，她在應訊時表示，以為像遊覽車的逃生門一樣，開了就能馬上關。沒想到這個好奇的舉動，最後是機務將門復位，機長通知要做艙壓測試，將所有旅客請下機，害班機延誤了超過1小時。

第2起則發生在昨日高雄往金門的航班，班機降落金門進行下客作業時，56歲林姓旅客以為逃生門就是出口，逕自將門打開，後來被空服員發現，將她帶至航警所製作筆錄。

因為一周就發生2起個案，且都是僅70人座的ATR機型，目前航空公司考慮加強宣導並研議在逃生門周遭設警語，提醒民眾不要隨意開啟；有感發生頻率密集，航空公司也表示，未來若有類似事件，都會提告。據了解，首例姑念是初犯，目前航空公司保留法律追訴權；昨日的個案，航空公司將提告，可能遭開罰1萬元。

金門航警所也表示，民眾任意開啟逃生門，涉違反民用航空法第119-2條第2項，於航空器上「無故操作其他安全裝置」，可處1至5萬元的罰鍰，提醒民眾搭乘飛機時務必遵守航空保安規定，在機艙內勿任意碰觸或開啟緊急裝置，以確保飛航安全。

金門航線最近一周內發生2起旅客任意開啟逃生門的個案，航空公司表示，未來若有類似事...
金門航線最近一周內發生2起旅客任意開啟逃生門的個案，航空公司表示，未來若有類似事件，都會採取強制作為提告。記者蔡家蓁／攝影
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針對飛機上的逃生門接連被打開，金門航空站今天也在臉書粉絲頁加強宣導，提醒民眾小心...
針對飛機上的逃生門接連被打開，金門航空站今天也在臉書粉絲頁加強宣導，提醒民眾小心被開罰。記者蔡家蓁／翻攝
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