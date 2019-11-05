海巡署高雄港查獲海洛因逾136公斤 市價估逾1億
2019-11-05 17:08
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
海洋委員會海巡署偵防分署北門查緝隊今天宣布在高雄港一處貨櫃查獲走私海洛因，共計有122包重逾136公斤，幹員說，若以每公斤至少100萬元行情，估計市價逾1億3千萬元，目前已經掌握特定對象，持續追緝中。
北門查緝隊是半年前接線報，有跨國性販毒集團預走私大批毒品來台等情資，隨即與財政部關務署高雄關連繫共同偵辦，並報請高雄檢察署指揮，並與海巡署偵防分署台北、高雄查緝隊、警政署國際科及港務警察總隊第二大隊等單位組成專案小組。
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本月3日上午10點多在高雄港第69號貨櫃碼頭一只貨櫃內，查獲毒品共122包計136.435公斤，經初步鑑驗為第一級毒品古柯鹼。
幹員說，若以每公斤至少100萬元行情，這批海洛因估計市價逾1億3千萬元，目前已經掌握特定對象，持續追緝中。
初步調查，這只貨櫃由中南美洲出口而來，專案小組考量毒品藏匿於轉口貨櫃，收貨人位於其他國家，為追查毒品上源，已依檢方指示，通報該只貨櫃目的地執法機關，追查該國毒品收貨人等不法分子。同時為避免影響目的地執法機關偵查，相關貨櫃報單、船舶運輸資訊暫不公開。
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