凌晨車上抽菸就被搜索？法院斥警方侵害人民隱私

2019-11-05 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園賴姓男子凌晨在車上抽菸被桃園保安警察大隊攔查，經搜出1小包K他命遭裁罰2萬元、上6小時反毒講習，賴反控警方未經同意搜索，法官詢問員警賴有何嫌疑？對方回「他清晨獨自1人在車上」，法院認定搜索欠缺依據，更直言警方以主觀、僥倖隨機查察，侵害人民隱私，撤銷原處分。

賴主張，去年4月15日員警未經他同意盤查，當時只是坐在車上抽煙，員警不分青紅皂白就逕行搜索貨車，做筆錄時警方口口聲聲要他認，事情才不會麻煩，認為涉嫌恐嚇訊問，警方還一直強調「繳2萬就沒事」，但自己沒犯法，筆錄供詞都是員警要求他坦承，質疑警方如此作為，豈為人民之福？

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

桃園市警局則說，依職權盤查賴，經他同意搜索身體、車輛並查獲1小包白色粉末（0.66克）送驗呈現K他命反應，賴當天在保安大隊做筆錄時，坦承該毒品是他所有，但未施用就被查獲，並依法裁處2萬元、毒品講習6小時，認事用法並無違誤。

法官問當時臨檢的蔡姓警員「賴男當時有何犯罪嫌疑或犯罪之虞？」蔡表示「因為當時清晨，賴獨自1人在車上，和同仁去問他在做什麼，對方講不清楚，所以就盤查」，法官再問「當時有無其他事證證明賴有犯罪之虞？」蔡則說「已經不記得了」。

法院考量，根據蔡所述當天臨檢是因為賴在清晨時間把車輛停靠路邊，根據Google地街景查詢，現場為在橋下附近的一般公共道路，客觀上顯非易生危害處所，既使賴把車停在紅線上，也不該當警察職權行使法中合理懷疑其有犯罪嫌疑或犯罪之虞情形。

且當時清晨往來車輛甚少，也非警察職權行使法中「已發生危害之交通工具」或「依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，所以不能對任意車輛恣意、概括或隨機式臨檢，而且賴也非刑案被告，僅把車停靠路邊，顯非犯罪嫌疑人，臨檢的員警也未掌握任何事證。

院方認為，有關警察職權行使法中「查證其身份」、「檢查交通工具」，及刑事訴訟法中「對物件進行搜索」等要件均完全不存在，不論賴是否自願同意接受搜索，都不得無故對當下顯示無任何犯罪嫌疑，也沒有發生危害民眾的車輛做檢查、搜索。

判決指出，本件臨檢單位在欠缺法律依據下，任意隨機搜索該車輛中央扶手，妨害人民自由在先，更出於主觀、僥倖隨機之查察需求，就侵害人民隱私權，對受到違法搜索、臨檢者的行動自由、隱私權危害甚巨，認定警方因違法搜索取得的白色粉末不具證據力。