凌晨車上抽菸就被搜索？法院斥警方侵害人民隱私
桃園賴姓男子凌晨在車上抽菸被桃園保安警察大隊攔查，經搜出1小包K他命遭裁罰2萬元、上6小時反毒講習，賴反控警方未經同意搜索，法官詢問員警賴有何嫌疑？對方回「他清晨獨自1人在車上」，法院認定搜索欠缺依據，更直言警方以主觀、僥倖隨機查察，侵害人民隱私，撤銷原處分。
賴主張，去年4月15日員警未經他同意盤查，當時只是坐在車上抽煙，員警不分青紅皂白就逕行搜索貨車，做筆錄時警方口口聲聲要他認，事情才不會麻煩，認為涉嫌恐嚇訊問，警方還一直強調「繳2萬就沒事」，但自己沒犯法，筆錄供詞都是員警要求他坦承，質疑警方如此作為，豈為人民之福？
桃園市警局則說，依職權盤查賴，經他同意搜索身體、車輛並查獲1小包白色粉末（0.66克）送驗呈現K他命反應，賴當天在保安大隊做筆錄時，坦承該毒品是他所有，但未施用就被查獲，並依法裁處2萬元、毒品講習6小時，認事用法並無違誤。
法官問當時臨檢的蔡姓警員「賴男當時有何犯罪嫌疑或犯罪之虞？」蔡表示「因為當時清晨，賴獨自1人在車上，和同仁去問他在做什麼，對方講不清楚，所以就盤查」，法官再問「當時有無其他事證證明賴有犯罪之虞？」蔡則說「已經不記得了」。
法院考量，根據蔡所述當天臨檢是因為賴在清晨時間把車輛停靠路邊，根據Google地街景查詢，現場為在橋下附近的一般公共道路，客觀上顯非易生危害處所，既使賴把車停在紅線上，也不該當警察職權行使法中合理懷疑其有犯罪嫌疑或犯罪之虞情形。
且當時清晨往來車輛甚少，也非警察職權行使法中「已發生危害之交通工具」或「依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，所以不能對任意車輛恣意、概括或隨機式臨檢，而且賴也非刑案被告，僅把車停靠路邊，顯非犯罪嫌疑人，臨檢的員警也未掌握任何事證。
院方認為，有關警察職權行使法中「查證其身份」、「檢查交通工具」，及刑事訴訟法中「對物件進行搜索」等要件均完全不存在，不論賴是否自願同意接受搜索，都不得無故對當下顯示無任何犯罪嫌疑，也沒有發生危害民眾的車輛做檢查、搜索。
判決指出，本件臨檢單位在欠缺法律依據下，任意隨機搜索該車輛中央扶手，妨害人民自由在先，更出於主觀、僥倖隨機之查察需求，就侵害人民隱私權，對受到違法搜索、臨檢者的行動自由、隱私權危害甚巨，認定警方因違法搜索取得的白色粉末不具證據力。
因此，警方搜索、臨檢搜集證據過程欠缺法律依據，違反正當法律程序與比例原則，賴男訴請撤銷訴願決定，及警方罰鍰、接受毒品危害講習為有理由，應予准許，判處撤銷原處分。
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