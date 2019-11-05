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新北違章鐵皮屋出租供設賭場 立即查報強制拆除

2019-11-05 14:24聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區成泰路某雜貨店因加蓋鐵皮屋出租許姓男子，9月20日凌晨4時被警方查獲經營天九牌職業賭場、查扣賭資和抽頭金共30餘萬元。蘆洲警分局事後提報市政府公安聯合稽查小組，勘查認定屬違章建築，昨天強制執行，拆個精光。

警方提醒房東，搭蓋違章建築無論自用或出租，只要涉及槍械、毒品、詐欺、賭博等犯罪行為，一律提報新北市政府公安聯合稽查小組，凡經勘驗確認違章，且潛藏公共安全危機，立即列為優先拆除目標，決不寬貸。

呼籲房屋所有人應慎選房客、注意用途，避免淪為不法分子犯罪場所，造成社會治安疑慮而損及自身權益。

雜貨店旁鐵皮屋被查獲經營職業賭場，新北市政府立即列為優先拆除目標，強制執行。圖／...
雜貨店旁鐵皮屋被查獲經營職業賭場，新北市政府立即列為優先拆除目標，強制執行。圖／警方提供
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五股區成泰路某雜貨店因加蓋鐵皮屋出租，查獲經營職業賭場，昨天被新北市政府強制拆除...
五股區成泰路某雜貨店因加蓋鐵皮屋出租，查獲經營職業賭場，昨天被新北市政府強制拆除。圖／警方提供
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雜貨店旁鐵皮屋被查獲經營職業賭場，新北市政府立即列為優先拆除目標，強制執行。圖／...
雜貨店旁鐵皮屋被查獲經營職業賭場，新北市政府立即列為優先拆除目標，強制執行。圖／警方提供
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雜貨店旁鐵皮屋被查獲經營職業賭場，新北市政府立即列為優先拆除目標，強制執行。圖／...
雜貨店旁鐵皮屋被查獲經營職業賭場，新北市政府立即列為優先拆除目標，強制執行。圖／警方提供
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