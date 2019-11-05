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影／選前淨化治安 桃警埋伏汽旅查到槍彈

2019-11-05 13:14聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

為淨化選前治安、落實查賄制暴，桃園市政府警察局八德分局昨日聯合刑事警察局偵七隊，動員20名警力，於轄內汽車旅館當場查獲兩名男子非法持有槍枝並企圖交易，起出一把土耳其製制式連發手槍和一把改造手槍及多顆子彈。

八德分局表示，偵查隊昨日上午10點接獲線報，指出八德區東勇街某汽車旅館有買賣槍枝情資，分局長陳錦坤立即指揮偵查隊、四維派出所20名警力，於汽車賓館周遭埋伏，待時機成熟時攻堅進入，在魏嫌身上查獲一把土耳其製制式連發手槍、子彈8顆，另名王嫌則於汽車旅館旁停車場遭查獲，持有一把改造槍枝及子彈10顆等贓證物一批。

魏嫌及王嫌因分別持有土耳其製制式連發手槍和改造手槍各一把，違反槍砲彈藥刀械管制條例案，將依法送辦，分局長陳錦坤表示，為淨化選前治安，將針對不法槍械等危害社會治安案類列為查緝重點，該案將持續向上溯源，深入調查槍枝是否另涉他案或有無暴力介入選舉。

警方呼籲民眾，如有發現任何可疑或違法情事，須立即向警方檢舉，別讓不法份子存有僥倖心態，警民聯手打擊犯罪，才能確保市民擁有安居樂業的生活環境。

桃園市政府警察局八德分局昨日聯合刑事警察局偵七隊，動員20名警力，於轄內汽車旅館...
桃園市政府警察局八德分局昨日聯合刑事警察局偵七隊，動員20名警力，於轄內汽車旅館查獲兩名男子非法持有槍枝並企圖交易。圖／八德警方局提供
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桃園市政府警察局八德分局昨日聯合刑事警察局偵七隊，動員20名警力，於轄內汽車旅館...
桃園市政府警察局八德分局昨日聯合刑事警察局偵七隊，動員20名警力，於轄內汽車旅館查獲兩名男子非法持有槍枝並企圖交易。圖／八德警方局提供
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槍枝土耳其汽車旅館

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