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雲林海巡拂曉埋伏出擊 查緝7印尼失聯移工

2019-11-05 12:11聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林元長鄉吳姓男子日前清晨5點40分在自家住宅前，駕駛白色小貨車欲載運多名外籍移工工作，埋伏多時的查緝人員上前攔查，當場查獲7名印尼籍失聯移工。

偵防分署雲林查緝隊接獲可靠情資，與中部分署第四岸巡隊、移民署雲林專勤隊等單位共組專案小組，經數次現勘並掌握吳男習性，上個月底天色破曉前，專案小組人員埋伏吳宅旁樹林內，忍著蚊蟲叮咬埋伏出擊。

經埋伏多時後，發現有7名外籍移工，在吳男指引下魚貫式的坐上小貨車後車廂，專案小組見機不可失，立即上前攔查圍捕當場查獲，了解下7人有兄弟檔及夫妻，都是受雇到建築業打零工。

海巡署偵防分署呼籲，非法雇用失聯外籍移工將以違反就業服務法，可裁罰 15 萬元以上 75 萬元以下，5 年內再犯可處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 120 萬元以下罰金，雇主切勿以身試法。

專案小組人員埋伏多時，拂曉出擊當場查獲7名外籍移工。記者李京昇／翻攝
專案小組人員埋伏多時，拂曉出擊當場查獲7名外籍移工。記者李京昇／翻攝
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