感冒藥混充春藥催情水販賣 買者愈吃愈沒勁

2019-11-05 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



陳姓男子將感冒藥錠磨成粉、或摻水溶解藥粉，再以瓶裝包裝， 取名極樂、催情水、小綠持久丸等，然後在蝦皮購物網刊登販賣資訊，由哥哥持往便利商店寄貨，詐得50萬元，經警持搜索票查獲，台中地檢署今天依詐欺罪嫌起訴陳姓兄弟。

起訴書指出，35歲的陳男自去年10月間起，因缺錢花用，以前往診所取得的醫師處方感冒藥品，混充為男士保養用品販賣，而他的哥哥（39歲）也加入，多次至太平區佳恩聯合診所、健康診所，以健保給付方式就診，取得醫師處方的感冒藥品。

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返回台中市太平區住處，將感冒藥錠磨成粉、或打開膠囊倒出藥粉，再分別摻水溶解藥粉，進而予以瓶裝包裝，取名為極樂、狂野迷漫、神仙粉、迷世界、粉紅豹、催情水、小綠持久丸、費洛蒙精油等， 而在蝦皮購物網「美妝保健男士身體保養」、「情人專屬」網頁刊登販賣資訊。