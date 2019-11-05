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男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

感冒藥混充春藥催情水販賣 買者愈吃愈沒勁

2019-11-05 10:31聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

陳姓男子將感冒藥錠磨成粉、或摻水溶解藥粉，再以瓶裝包裝， 取名極樂、催情水、小綠持久丸等，然後在蝦皮購物網刊登販賣資訊，由哥哥持往便利商店寄貨，詐得50萬元，經警持搜索票查獲，台中地檢署今天依詐欺罪嫌起訴陳姓兄弟。

起訴書指出，35歲的陳男自去年10月間起，因缺錢花用，以前往診所取得的醫師處方感冒藥品，混充為男士保養用品販賣，而他的哥哥（39歲）也加入，多次至太平區佳恩聯合診所、健康診所，以健保給付方式就診，取得醫師處方的感冒藥品。

返回台中市太平區住處，將感冒藥錠磨成粉、或打開膠囊倒出藥粉，再分別摻水溶解藥粉，進而予以瓶裝包裝，取名為極樂、狂野迷漫、神仙粉、迷世界、粉紅豹、催情水、小綠持久丸、費洛蒙精油等， 而在蝦皮購物網「美妝保健男士身體保養」、「情人專屬」網頁刊登販賣資訊。

陳的哥哥幫忙包裝或前往便利商店寄貨，使消費者信以為真，而下單付款訂購，至今年7月29日下午，員警持搜索票至太平區陳男住處，扣得催情水、小綠持久丸等物，並到統一便利商店佳慶門市，查扣極樂樂、費洛蒙精油等物，檢警查出陳姓兄弟共牟利50萬元。

陳姓男子將感冒藥錠磨成粉、或摻水溶解藥粉，再以瓶裝包裝， 取名極樂、催情水、小綠...
陳姓男子將感冒藥錠磨成粉、或摻水溶解藥粉，再以瓶裝包裝， 取名極樂、催情水、小綠持久丸等，然後在蝦皮購物網刊登販賣資訊，台中地檢署今天依詐欺罪起訴陳姓兄弟。圖／本報資料照
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感冒便利商店蝦皮購物

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