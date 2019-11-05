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36刀殺前夫、女兒 印尼婦判28年

2019-11-05 00:16聯合報 記者林敬家／彰化縣報導

印尼籍王姓婦人嫁來台後，趁前夫、女兒熟睡之際殺死兩人，彰化地院罪判處王女應執行廿...
印尼籍王姓婦人嫁來台後，趁前夫、女兒熟睡之際殺死兩人，彰化地院罪判處王女應執行廿八年徒刑。 圖／聯合報系資料照片
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彰化縣印尼籍王姓婦人認為夫家看不起她，趁前夫、女兒熟睡之際，拿刀殺死兩人，彰化地院昨天依殺人等罪判處王女應執行廿八年徒刑、褫奪公權十年，可上訴。

判決指出，王婦（四十歲）二○○二年嫁給長她一歲的吳姓男子結婚，因想寄錢回印尼娘家貼補家用，到夫家經營的汽車旅館工作，但她懷疑吳外遇而經常爭吵，兩人前後離婚三次，但仍同居。

王婦後來陸續因工作、女兒教養、生活習慣、公婆相處等問題與吳爭執，她自覺遭夫家看輕，去年十一月間買了把水果刀藏在三樓房間抽屜，並將帳戶提領一空，於十二月與吳爭吵後，持刀朝睡夢中的吳胸腹猛刺。吳驚醒後負傷想逃往二樓向父母求救，王婦追上前揮砍吳的後背，總計刺殺十九刀。

王婦行凶後又想到十五歲的女兒平時不聽管教、偏愛父親，再到女兒房內，連刺十七刀殺死睡夢中的女兒。

吳的父母目睹人倫悲劇，至今難以原諒王婦，希望法院判處死刑，否則家屬安全堪憂，日夜活在恐懼中。

法官考量王婦固然凶殘，但她與吳認識不到一周就結婚，雙方未認知異國婚姻須付出更多努力融合，鑑定王婦認知功能有邊緣障礙，且有未獲控制的精神問題，導致雙方關係惡性循環，最終無法轉圜。審酌王婦自首，殺害前夫部分處刑十五年，又犯成年人故意對少年犯殺人罪，處刑廿年，應執行有期徒刑廿八年。

結婚印尼

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