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屁孩為了女生結怨尋仇 結果砸錯車被譏笑還中槍倒地

2019-11-04 16:51聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

桃園市1名呂姓男子，昨天深夜11時許開車載女友返回新北市三重區住處，返程途中突然被一大群青少年攔下砸車，5分鐘之後相距不到1公里外又發生槍擊案，1名林姓男子背部挨1槍送醫。警方事後循線逮捕8名嫌犯，初步調查發現是為了女孩子爭風吃醋尋仇，結果砸錯車還被開槍。

據了解，案件起因於17歲張姓少年與18歲吳姓男子，2人皆住在泰山區，曾為國中同學但互看不順眼，日前又為了女孩子爭風吃醋另起衝突加深敵意。昨晚吳姓男子突然在三重地區發了一個臉書定位動態，張姓少年馬上嗆聲，並召集9人分乘機車殺到三重尋仇。

大約深夜11時許，張少等人在三重區河邊北街附近繞行想堵人，他知道吳男平常開銀色轎車，結果倒楣的呂姓男子剛好開銀色車經過仁愛街，發現路中央擋著一大群機車，輕按喇叭示意卻被誤認是仇家，眾人開始不分青紅皂白拿起刀棍、安全帽砸車，把呂男的轎車前後擋風玻璃、車窗砸爛，多處鈑金凹陷。

快打警力獲報趕抵，砸車的青少年早已逃之夭夭，孰料5分鐘之後，相距不到1公里外又發生槍擊案。原來張姓少年砸車之後，率隊往河邊北街移送，喜孜孜嗆聲吳男，反被譏笑：「我的車完好如初，哪有被砸？」

結果吳男疑似和至少2人共乘1輛汽車埋伏在旁，突然掏出手槍朝人群連開3槍之後逃脫，其中1枚子彈擊中18歲林姓男子背部，改造手槍的彈頭裂開造成2處傷口。張姓少年因為同伴中槍倒地，連忙在街上隨意攔車送醫，所幸手術後沒有生命危險。

警方事後調閱監視器，陸續通知張姓少年這方共8人，包括中槍住院的林男，9人已全數到案，偵訊後依毀損罪嫌和違反社會秩序維護法移送法辦。但是否如他們所言砸錯車又被仇家開槍，還需等警方追緝吳姓男子到案，才能進一步釐清。

屁孩認錯仇家砸錯車被譏笑，還有人中槍倒地，統統被帶回警局偵辦。記者林昭彰／翻攝
屁孩認錯仇家砸錯車被譏笑，還有人中槍倒地，統統被帶回警局偵辦。記者林昭彰／翻攝
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倒楣的呂姓男子開車經過仁愛街，被誤認是仇家瘋狂砸車。記者林昭彰／翻攝
倒楣的呂姓男子開車經過仁愛街，被誤認是仇家瘋狂砸車。記者林昭彰／翻攝
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倒楣的呂姓男子開車經過仁愛街，被誤認是仇家瘋狂砸車。記者林昭彰／翻攝
倒楣的呂姓男子開車經過仁愛街，被誤認是仇家瘋狂砸車。記者林昭彰／翻攝
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倒楣的呂姓男子開車經過仁愛街，被誤認是仇家瘋狂砸車。記者林昭彰／翻攝
倒楣的呂姓男子開車經過仁愛街，被誤認是仇家瘋狂砸車。記者林昭彰／翻攝
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