半夜刺死熟睡前夫、女兒 印尼婦殺人判28年
2019-11-04 14:52
聯合報 記者林敬家
／即時報導
王姓印尼新住民17年前透過介紹與家中經營汽車旅館的吳姓男子結婚，兩人先後離婚3次，卻仍同住一起，王女自覺與夫家相處不睦，與女兒也互動少，加上在汽車旅館工作遭同事責罵，長期認為被輕視，去年12月間暗藏水果刀，刺死睡夢中的前夫與14歲女兒後到派出所自首。彰化地院審酌，王女手段兇殘，但經鑑定她的精神疾病未獲良好控制，與夫家關係惡性循環，依殺人等罪判有期徒刑28年，褫奪公權10年，可上訴。
判決書指出，40歲王女2002年與吳男結婚，因想寄錢回印尼娘家貼補家用，到夫家經營的汽車旅館工作，從事房務清潔，但她陸續覺得遭監視、跟蹤，懷疑丈夫與同事有染，夫妻經常爭吵，雖曾在家人陪同下到醫院就醫，但王女認為自己只是失眠問題，未持續服藥。
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王女與吳男因工作、女兒教養、生活習慣、公婆相處等方面常爭執，去年11月間先到大賣場買了一把水果刀藏在三樓房間抽屜，12月7日凌晨兩人爭執後她持刀睡夢中的吳男腹部、胸部猛刺，吳男驚醒負傷想逃往2樓向父母求救，王女還追上砍吳男後背，她又想到女兒平時不聽自己的管教，偏愛父親，便又持刀進到女兒房內朝睡夢中的女兒胸部、腹部捅刺，父女倆分別身受19刀、17刀殺害，送醫都傷重不治。
吳男父母親目睹人倫悲劇，被害家屬具狀陳述，吳家對王女關心照顧，她卻不知感激，把小事、摩擦無限放大，甚至殺害前夫、女兒，人神共憤，希望王女被判死，被害家人擔心王女若未被判死，將來出獄可能再犯，擔心性命安全堪憂，日夜活在恐懼中。
法官考量王女固然可惡、凶殘，但與吳男認識不到一周就結婚，幾近陌生的兩人一起生活，加上異國婚姻雙方語言、文化背景、社會傳統不同，須付出更多努力融合，但雙方沒有這樣的認知，王女隻身在台婚姻受挫不易宣洩，又經鑑定認知功能有邊緣障礙，夫家雖無惡意對待，但未獲控制的精神問題因工作、生活與人際種種壓力讓雙方關係惡性循環，導致無法轉圜的結果，殺害吳男部分依法處有期徒刑15年，又犯成年人故意對少年犯殺人罪，處有期徒刑20年，應執行有期徒刑28年，褫奪公權10年。
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