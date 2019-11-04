影／「吸一口沒關係」台南市刑大反毒短片搞創意
2019-11-04 13:28
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
台南市政府警察局刑警大隊最新完成「吸一口沒關係」臉書短導影片，以懸疑又恐怖生動寫實拍攝手法，從拍攝到完成僅花5天「零經費」搞定，片中提醒毒品對於身體危害嚴重性，籲請青少年朋友切勿好奇吸食而自誤前程。
短片長約2分鐘，片中一開始「吸一口沒關係、吸一口不會怎麼樣」，深沉女聲營造詭異氣氛，女主角漫步公園掏錢交易，「來啊跟我們一起high」穿插包廂內眾人狂歡畫面，警方搜查上銬，突然燈光亮起，原來是大口吸拉麵，吊足胃口，大頭娃娃最後串場跳kiyomi賣萌，「拉麵不拉K，吸毒不OK」，讓人會心一笑。
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台南市刑警大隊分析吸食愷他命者，30歲以下達75％，為此拍攝影片強化宣導，拍攝團隊由3人發想構思，動用8個刑警利用勤務空檔拍攝，借場地、化妝、海報、道具、剪輯樣樣靠自己，沒有經費僅花5天大功告成，從上月30日在臉書推出，已有近9千人瀏覽、分享。
市警局表示，台南市青少年涉毒案件，106年度少年涉毒人數較105年下降40%，107年度較106年下降59.3%，全國新生毒品人口亦呈現逐年下降趨勢，顯見查緝、宣導已有成效，未來持續全方位斬斷供毒管道，讓市民有感。
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