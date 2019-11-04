四海幫海南堂主遭掃黑起訴 涉強收顧問費逼簽本票

2019-11-04 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



四海幫海南堂的堂主儲有成在去年九合一大選前遭掃黑落網，橋頭地檢署查出，儲2年多前自任堂主後並吸收多名成員，涉嫌受託以暴力調解糾紛，還強行至餐廳收取「特別顧問」費、逼負責人簽本票替人還債，甚至連自己成員想脫離，都遭儲等人拳打腳踢，全案今天偵結，依違反組織犯罪條例、恐嚇等罪嫌起訴儲姓堂主等共9人。

起訴指出，儲有成2017年4月19日主持四海幫海南堂，並自任堂主，吸收楊姓、龔姓男子當副堂主，再吸收6名成員，持續以暴力、恐嚇取財方式牟利。

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檢方查出，2017年間儲有成受託替人調解糾紛，竟率眾將被害人方姓男子強押載往荒廢的高雄左營區崇實新村，用汽車遠光燈照眼睛，讓方無法辨識在場人的臉孔，並痛毆造成右臉鈍挫傷；儲另不滿遭被討債，同年9月間誘騙陳姓男子到廢棄眷村，再持棍棒猛毆，使陳腦震盪、頭皮及左側肢體擦挫傷。

儲有成不滿堂內成員歐姓男子欲脫離，2017年8月底將歐押至廢棄眷村，一夥人拳打腳踢，儲還在旁錄下行凶過程，以建立幫派組織的威信。

2018年7月間，儲有成率眾前往高雄前金區某間港式餐廳，假藉宴請員工的名義，卻要求楊姓負責人配合引誘出另名陳姓男子出面處理債務，遭拒絕後，逼迫印製讓他及兩名副堂主擔任餐廳「特別顧問」的名片，要按月收3至5萬顧問費，還恐嚇「隨時可派一群人來店裡坐桌」；由於楊姓負責人之後拒接儲的來電，同年8月3日，儲等人誘騙楊到大樹區，並對空鳴槍，再脅迫簽本票替人還債。