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滑翔機奪命 釀禍選手20萬交保

2019-11-03 23:56聯合報 記者江國豪潘欣中／屏東縣報導

肇禍的五十七歲美國籍選手David（中）訊後廿萬交保。記者潘欣中／翻攝
肇禍的五十七歲美國籍選手David（中）訊後廿萬交保。記者潘欣中／翻攝
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屏東墾丁龍磐公園前天舉辦無動力滑翔機國際公開賽，發生墜機砸死無辜女遊客悲劇，肇禍美籍選手David接受偵訊稱，飛機突然離開視線釀禍，並非故意。警方依過失致死及傷害罪嫌移送，檢察官訊後以廿萬元交保，限制住居與出境，交付護照及旅行文件以防止逃匿。

五十七歲美籍選手David，曾獲得二○一七年墾丁「颱風賽」團體冠軍。據主辦單位台灣遙控斜坡滑翔機協會的資料，相關比賽是以風力分級，所謂「颱風賽」是指風力已達輕颱等級，為亞洲最高級的賽事。意外發生後，原訂三天活動已停賽。

無辜被滑翔機砸死的林姓婦人住台南，當時抱著兩歲幼子遭滑翔機高速重擊，左側臉頰至頭頂割出近卅公分傷口慘死；幼子後頸割傷送醫縫八針。

David昨由律師陪同完成筆錄。他說肇事飛機已使用百餘次，同類型飛機也操作上千次，事發時陣風強勁，他追著滑翔機飛行方向，機體突然消失，隨即聽到尖叫聲才知出事。

台灣遙控斜坡滑翔機協會說，身亡的林婦會由保險公司理賠，協會將把選手報名費等捐助家屬作慰問金。推測David極可能是因場地較不熟悉，加上天氣突然轉變，導致滑翔機大幅偏離航道，但確實原因有待檢警釐清。

墾丁颱風屏東

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