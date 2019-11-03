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男童奧萬大墜橋身亡 南投林管處封橋安檢

2019-11-03 21:55中央社 南投3日電

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區今下午傳孩童墜橋意外，2歲童跌落80米溪床宣告不治。...
南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區今下午傳孩童墜橋意外，2歲童跌落80米溪床宣告不治。圖／南投林管處提供
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奧萬大森林遊樂區傳出男童墜橋不治意外，男童父親向警方說明，以為吊橋很安全，所以讓男童走前面，看到狀況不對要拉人時，已來不及。南投林區管理處說，將針對吊橋進行安檢。

位於南投縣的奧萬大國家森林遊樂區今天中午傳出男童墜落吊橋意外，許男帶著妻子以及2歲大的兒子前往奧萬大森林遊樂區遊玩，男童從吊橋摔落到約70公尺深的溪谷，警消獲報前往搶救，將男童送往埔里榮民醫院急救，但男童仍因傷重不治。

男童父親在接受警方訊問時供稱，和太太讓小朋友走前面，大人們在後面跟著，沒想到突然看到小朋友從吊橋旁邊摔下去，要拉人上來時，已經來不及。

警方指出，根據男童父親的說法，男童疑似因走路不穩，一邊走路一邊用手推吊橋旁邊的圍網，圍網被推之後下方出現縫隙，男童因此從縫隙摔下橋，才會發生墜橋意外。

農委會南投林區管理處說明，奧萬大吊橋全長180公尺，高約90公尺，採吊床式設計，吊橋橋面兩側都有140公分高硬質安全護網，每月都會由巡視人員檢視設施情況，為配合檢警調查，吊橋已拉起封鎖線暫時封閉，將針對吊橋進行安檢，也已通知保險公司協助辦理後續事宜。

吊橋奧萬大

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