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南方澳斷橋拆除 預計11月4日完成

2019-11-03 19:40中央社 宜蘭縣3日電

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，橋梁拆除作業持續進行，港務公司今天表示，明天將吊離最後的3塊橋面版，完成橋面版拆除作業，而舊有寬100公尺航道預估5日可開放通行。

台灣港務公司發布新聞稿指出，平台船「宏禹1號」今天上午9時再度進泊至工區水域，並於中午12時至下午5時間，以船上的650噸大吊車，分次吊起水下3塊橋面版，「宏禹1號」接續將於晚間7時返回蘇澳港8號碼頭，置放所載運的橋面版。

港務公司表示，整體拆除工作只剩最後一哩路，施工團隊目前士氣高昂，「宏禹1號」預計明天中午過後會再次移泊，並一鼓作氣吊離最後的3塊橋面版，全數工作即將圓滿完成。

南方澳跨港大橋10月1日坍塌，損害橋下3艘漁船。根據宜蘭縣政府消防局統計，事件共造成6名外籍漁工死亡、至少2人重傷與8人輕傷。

碼頭南方澳大橋

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