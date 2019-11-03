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火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

影／違停遭盤查竟動腳踹人 警搜出毒品送辦毒鴛鴦

2019-11-03 16:53聯合報 記者柯毓庭／即時報導

24歲張姓男子日前與19歲曾姓女友將車輛違停在新北市中和區華新街上遭警方盤查，曾女因此被發現毒品通緝犯身分，警方欲附帶搜索時張男卻出腳踹踢員警，經警方制伏後，2人車上被搜出藏於行動電源內的安非他命17包，警訊後依毒品、妨害公務等罪嫌將張男移送；曾女則依毒品、毒品通緝等罪嫌送辦。

本月2日晚間11時許，張男與女友曾女把車違停在華新街公車停車格上拜訪友人，卻因民眾檢舉車輛違停遭警方盤查，曾女被查出有毒品通緝身分，警方因此實施附帶搜索時，張男疑欲隱藏自己身上藏有毒品，以「他X的」、「幹x娘」等言語汙辱員警並出腳踢踹，遭員警制伏後依妨害公務逮捕，警方隨後在車上行動電源內起出安非他命17包。

據了解，張男先前才因拿著棍棒在街上閒晃遭到警方攔查，他當時還向警方表示有人賣毒品給妹妹，要找對方算帳，並表示自己最痛恨毒品，經警方勸導才離開，如今卻遭警方搜出身上藏有毒品，更出腳踢踹警方，訊問後依毒品、妨害公務等罪嫌將張男移送地檢署，曾女則依毒品、毒品通緝等罪嫌移送法辦。

張男因對員警口出惡語並出腳踢踹，遭到警方以妨害公務逮捕。記者柯毓庭／翻攝
張男因對員警口出惡語並出腳踢踹，遭到警方以妨害公務逮捕。記者柯毓庭／翻攝
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警方在車上的行動電源內搜出安非他命17包。記者柯毓庭／翻攝
警方在車上的行動電源內搜出安非他命17包。記者柯毓庭／翻攝
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警訊後張男依毒品、妨害公務等罪嫌移送；曾女則以毒品、毒品通緝等罪送辦。記者柯毓庭...
警訊後張男依毒品、妨害公務等罪嫌移送；曾女則以毒品、毒品通緝等罪送辦。記者柯毓庭／翻攝
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毒品通緝妨害公務

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