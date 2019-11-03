影／親友KTV唱歌起口角酒後騎樓鬥毆 警方出動快打逮人

2019-11-03 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭田姓及鄭姓等一群親友昨晚到羅東鎮某知名KTV唱歌，疑因酒後在包廂發生口角，結帳走出店門口，又在騎樓大打出手，旁邊親友加入戰局，扭打成一團。警方獲報立即啟動快打部隊，由公正派出所所長吳俊毅率員警前往壓制，並帶回2名涉案人。

警方調查，昨晚田姓兄弟與親友一行8人相約到羅東警分局附近一間KTV唱歌，但幾杯黃湯下肚，雙方爆發口角，結帳後走出店家，在騎樓發生鬥毆，先是25歲的鄭男推了田姓男子一把，田回擊後發生拉扯，連衣服都扯破，親友也喝茫了不上前勸架，甚至加入戰局。

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警方將近10時獲報，出動快打部隊員警到場處理，雙方還罵個不停，員警將雙方人馬帶回，26歲及22歲的田姓兄弟揚言對打人的鄭男兄弟提出傷害告訴，警方今天聯繫4人到案，依違反社會秩序維護法開罰，雙方製作筆錄後有意和解撤告。