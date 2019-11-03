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影／KTV接女友才等5分鐘 他暴怒掏空氣槍發洩被逮

2019-11-03 15:15聯合報 記者李隆揆／即時報導

台北市1名25歲張姓男子昨天上午7時許開車到西門町成都路上的KTV準備接送女友，因等待約5分鐘，他就氣憤難耐，直接拿出1把手槍朝KTV比畫，嚇得現場人員立刻報警。

警方獲報到場時，張男已離開現場，但早已被警方鎖定，經6小時追查，循線在新北市將張男攔查到案。據了解，張男因為在KTV外等候5分鐘，卻未見女友人影，故遷怒與女友同行的友人，一時情緒失控才拿出1把空氣槍，經警方查扣測試後，確定殺傷力未超過法定標準。

警方表示，雖張男辯稱持用空氣手槍未擊發，但在公共場所持槍作勢射擊，已造成民眾驚恐，警詢後仍將張男依妨害秩序罪嫌究辦。轄區萬華分局表示，對於滋擾社會治安行為，警方必定迅速嚴正究辦。

張男因為在KTV外等候5分鐘，卻未見女友人影，故遷怒與女友同行的友人，一時情緒失...
張男因為在KTV外等候5分鐘，卻未見女友人影，故遷怒與女友同行的友人，一時情緒失控才拿出1把空氣槍。記者李隆揆／翻攝
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KTV西門町

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