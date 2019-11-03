反毒行動館彰化揭幕 縣長、檢察長來段小蘋果

2019-11-03 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



反毒行動博物館巡迴特展今天在彰化縣立圖書館前廣場開幕，將展出到11月29日止，彰化縣長王惠美表示，接觸毒品年齡層愈來愈低，她經常到軍中去看入伍役男，曾聽到軍中軍官說入伍的役男篩檢「有問題的比例很高」，毒品危害比大家想像的還嚴重，所以更需要政府和民間一起投入反毒。

反毒行動博物館巡迴特展今天在王惠美和法務部保護司長黃玉垣、彰化地方檢察署檢察長徐錫祥等人主持開幕，還以電音三太子帶大家跳了一段小蘋果熱場，吸引人潮參觀，只見黃玉垣、徐錫祥、彰化縣警局長方仰寧等也都難得一見的配合手舞足蹈跳上一段，讓大家會心一笑。

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王惠美說，很多年輕人都以為「我試試看絕對不會上癮」，但通常是一試就上癮，謝謝過去反毒巡迴團投入宣導，此次巡迴車用學習卡等寓教於樂的方式，周周有主題以達到反毒宣導目的。

徐錫祥說，他的工作可說一直都在跟毒品戰爭，其實吸毒的人等於是病人，但他們不一定會去大的醫院尋求協助，反而會去藥局或診所等諮詢，所以彰化府協助將民間力量納入更是重要，也要對還未吸毒的人盡大家所有力量防治。

此次反毒行動博物館巡迴特展是周周有主題、還有影音展示、數位互動，也是彰化首發「反毒學習證」，凡參觀學生完成學習單即可獲得反毒學習證，藉以提高學子參觀動機，歡迎各級學校預約參觀，並設計有獎徵答活動、臉書IG拍照打卡送精美小禮等，歡迎大家相揪來看展覽、拿好禮。

行動博物館展覽內容包含「藥到命除」、「真藥命」、「不藥臉」、「藥損大腦」、「藥損人體」、「藥害影片」、「藥你上當」、「藥不藥．一念間」、「藥命的謊言」、「不藥，千萬不藥」、「藥害的陰影」、「要不要．一念間」8大主題展區，透過毒害影像的展示、實際藥物濫用社會案例、體驗操作展品與現今流行新興毒品樣態，讓民眾認識藥物濫用的問題與危害，進而留心防範，避免陷入毒害陷阱。