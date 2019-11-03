親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
瘋當網紅秀下限
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

川普花3000億建的美墨邊牆 用3000元買把電鋸就能鑿穿！

影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

反毒行動館彰化揭幕 縣長、檢察長來段小蘋果

2019-11-03 12:46聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

反毒行動博物館巡迴特展今天在彰化縣立圖書館前廣場開幕，將展出到11月29日止，彰化縣長王惠美表示，接觸毒品年齡層愈來愈低，她經常到軍中去看入伍役男，曾聽到軍中軍官說入伍的役男篩檢「有問題的比例很高」，毒品危害比大家想像的還嚴重，所以更需要政府和民間一起投入反毒。

反毒行動博物館巡迴特展今天在王惠美和法務部保護司長黃玉垣、彰化地方檢察署檢察長徐錫祥等人主持開幕，還以電音三太子帶大家跳了一段小蘋果熱場，吸引人潮參觀，只見黃玉垣、徐錫祥、彰化縣警局長方仰寧等也都難得一見的配合手舞足蹈跳上一段，讓大家會心一笑。

王惠美說，很多年輕人都以為「我試試看絕對不會上癮」，但通常是一試就上癮，謝謝過去反毒巡迴團投入宣導，此次巡迴車用學習卡等寓教於樂的方式，周周有主題以達到反毒宣導目的。

徐錫祥說，他的工作可說一直都在跟毒品戰爭，其實吸毒的人等於是病人，但他們不一定會去大的醫院尋求協助，反而會去藥局或診所等諮詢，所以彰化府協助將民間力量納入更是重要，也要對還未吸毒的人盡大家所有力量防治。

此次反毒行動博物館巡迴特展是周周有主題、還有影音展示、數位互動，也是彰化首發「反毒學習證」，凡參觀學生完成學習單即可獲得反毒學習證，藉以提高學子參觀動機，歡迎各級學校預約參觀，並設計有獎徵答活動、臉書IG拍照打卡送精美小禮等，歡迎大家相揪來看展覽、拿好禮。

行動博物館展覽內容包含「藥到命除」、「真藥命」、「不藥臉」、「藥損大腦」、「藥損人體」、「藥害影片」、「藥你上當」、「藥不藥．一念間」、「藥命的謊言」、「不藥，千萬不藥」、「藥害的陰影」、「要不要．一念間」8大主題展區，透過毒害影像的展示、實際藥物濫用社會案例、體驗操作展品與現今流行新興毒品樣態，讓民眾認識藥物濫用的問題與危害，進而留心防範，避免陷入毒害陷阱。

展覽期間，每逢週一休館，展示時段為平日上午9時30分至下午4時30分，週末為上午10時至下午4時，現場有專人進行導覽，活動訊息也可至彰化縣政府毒品危害防制中心網站查詢。

反毒行動博物館巡迴車有毒品介紹及互動式體驗區。記者林宛諭／攝影
反毒行動博物館巡迴車有毒品介紹及互動式體驗區。記者林宛諭／攝影
分享
反毒行動博物館巡迴特展今天在彰化縣立圖書館前廣場開幕，將展出到11月29日止，彰...
反毒行動博物館巡迴特展今天在彰化縣立圖書館前廣場開幕，將展出到11月29日止，彰化縣長王惠美表示和法務部保護司司長黃玉垣、彰化地方檢察署檢察長徐錫祥等人主持開幕活動。記者林宛諭／攝影
分享
反毒行動博物館巡迴車有毒品介紹及互動式體驗區。記者林宛諭／攝影
反毒行動博物館巡迴車有毒品介紹及互動式體驗區。記者林宛諭／攝影
分享
反毒行動博物館巡迴特展今天在彰化縣立圖書館前廣場開幕，將展出到11月29日止，彰...
反毒行動博物館巡迴特展今天在彰化縣立圖書館前廣場開幕，將展出到11月29日止，彰化縣長王惠美表示和法務部保護司司長黃玉垣、彰化地方檢察署檢察長徐錫祥等人主持開幕活動。記者林宛諭／攝影
分享
反毒行動博物館巡迴特展今天在彰化縣立圖書館前廣場開幕，彰化縣長王惠美表示和法務部...
反毒行動博物館巡迴特展今天在彰化縣立圖書館前廣場開幕，彰化縣長王惠美表示和法務部保護司司長黃玉垣、彰化地方檢察署檢察長徐錫祥等人在電音三太子帶動下，還跳了一段小蘋果熱場，吸引人潮參觀。記者林宛諭／攝影
分享

反毒毒品

相關新聞

墾丁遙控機砸死遊客 美國選手涉過失致死移送法辦

2019-11-03 09:23

北市聯醫愛滋病管理師 涉販毒被捕

2019-11-03 01:01

無動力遙控滑翔機失控 女遊客遭砸破頭亡

2019-11-03 00:51

獨／攜子遊墾丁遭滑翔機爆頭亡 闖禍美籍男拒做筆錄

2019-11-03 00:49

遊墾丁景點被遙控飛機砸死 死者父親斥太離譜要求國賠

2019-11-02 22:40

墾丁無動力滑翔機競賽失控 抱孩婦人遭砸中身亡

2019-11-02 19:13

聯醫愛滋個管師涉販毒遭逮 院方：過去精神曾有異狀

2019-11-02 17:59

北市愛滋個管師涉販毒遭逮 稱「租屋處常給同志開趴」

2019-11-02 16:55

竹聯幫慶改幫主壽宴 警仍加強約制查察

2019-11-02 15:41

知名醫院愛滋個管師涉販毒 剛參加完研討會就被逮

2019-11-02 15:37

運毒判刑通緝仍趴趴走 前潮州城隍廟主委王敬鎧落網

2019-11-02 11:07

錢被騙了！只因手機一個最常見的動作...

2019-11-02 09:00
看更多

熱門文章

護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

2019-11-02 16:54

墾丁無動力滑翔機競賽失控 抱孩婦人遭砸中身亡

2019-11-02 19:13

遊墾丁景點被遙控飛機砸死 死者父親斥太離譜要求國賠

2019-11-02 22:40

宛如動作電影 外籍男子衝進跑道攀上華航飛機起降架

2019-11-02 15:04

獨／攜子遊墾丁遭滑翔機爆頭亡 闖禍美籍男拒做筆錄

2019-11-03 00:49

李興文兒二度前往警局說明 稱「希望能與IKEA和解」

2019-11-02 16:52

「有我陪著你」 警陪鬱男默默蹲路旁散心

2019-11-02 16:58

太陽花國賠 宅神：法官認為用愛的小手就可驅離嗎？

2019-11-02 13:20

墾丁遙控機砸死遊客 美國選手涉過失致死移送法辦

2019-11-03 09:23

影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

2019-11-03 11:52

警察快發瘋！恐嚇信滿天飛 一查竟都以這理由結案

2019-11-03 08:00

無動力遙控滑翔機失控 女遊客遭砸破頭亡

2019-11-03 00:51

知名醫院愛滋個管師涉販毒 剛參加完研討會就被逮

2019-11-02 15:37

教師下藥玷辱同學、同事及學生4女 二審重判17年

2019-11-03 07:57

少女放學等公車遇遠房親戚約聊天 慘遭性侵

2019-11-02 22:25

美食外送人員再傳出車禍 嘉義市2個月20多件

2019-11-02 16:42

李豔秋：課程審議委員是恐嚇犯，家長同意嗎？

2019-11-02 17:00

去年市長初選退讓被影射搓圓仔湯 宋瑋莉告網友

2019-11-02 13:42

男咬傷女乳頭種草莓 成為性侵鐵證賠30萬

2019-11-03 07:11

影／闖平交道能罰9萬吊駕照 知道停網狀線也要罰嗎？

2019-11-02 22:12

廢棄幼稚園火警 高雄消防隊搶滅火勢

2019-11-02 13:59

北上喝喜酒國道出車禍 妻死幼女命危

2019-11-03 00:02

ATM前停留2分鐘就被當車手？他喊冤警察構陷、侮辱人格

2019-11-02 14:39

瑞芳查獲保育類食蛇龜、柴棺龜45隻網上賣 2男被逮

2019-11-02 19:54

聯醫愛滋個管師涉販毒遭逮 院方：過去精神曾有異狀

2019-11-02 17:59

無動力滑翔機砸死遊客 墾管處要求停辦活動

2019-11-03 00:08

祖孫遭輾斃出殯 藍綠提修法防止憾事

2019-11-02 23:55

北市愛滋個管師涉販毒遭逮 稱「租屋處常給同志開趴」

2019-11-02 16:55

竹聯幫慶改幫主壽宴 警仍加強約制查察

2019-11-02 15:41

開公司車翻車肇事 男子喝了點酒這下頭大

2019-11-02 16:28

潤寅案昨約談5人全聲押獲准 全案已19人遭押

2019-11-02 19:20

竹北3車連環撞 酒駕撞到毒品通緝犯都被逮

2019-11-02 13:54

新北4歲女童打翻熱豆漿 全身60%二至三度燙傷

2019-11-03 10:10

台灣尾躲到台灣頭 高屏彩券大盜藏基隆仍栽了

2019-11-03 11:06

乩童騙苦情女「作法」解厄咒 還要她買情趣用品

2019-11-02 16:41

遭影射搓圓仔湯 宋瑋莉告網友

2019-11-02 23:17

北市聯醫愛滋病管理師 涉販毒被捕

2019-11-03 01:01

ATM提款逾2分鐘 被警當車手盤查

2019-11-03 00:47

「開台進士」牌匾 遭竊賊賤賣

2019-11-03 01:03

陳超明選舉看板遭蛋襲 3名少年無聊好玩丟的

2019-11-03 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top