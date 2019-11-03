男子攜槍處理糾紛竟開槍傷人 被判刑3年6月
2019-11-03 07:59
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南市林姓男子3年多前間收受他人交付改造手槍後，涉嫌無故持有槍枝，林另和吳姓男子有債務糾紛找吳理論，去年5月林駕車行經新營市區持槍朝吳開槍後逃逸，吳腹部受傷未提告，林案發後被檢警查獲法辦、起訴，台南地院依林違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，判處徒刑3年6月，併科罰金5萬元，全案可上訴。
判決說，林於2017年6月間某日，在台南市住處附近，收受年籍不詳綽號「宏哥」成年男子所交付仿半自動改造手槍，制式子彈16顆，未經許可而無故持有後，將手槍及子彈藏放於住處。
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林後來和吳姓男子有債務糾紛，林駕車攜帶槍彈外出，欲找吳理論，去年4月29日晚上8點20分，林在新營區和平路往新進路方向，開槍彈射擊，致吳受有腹部穿刺傷，傷害部分未據告訴，林隨後駕車逃逸。去年5月17日清晨，為警在拘提到案，並扣得槍枝及子彈。
法官審酌，林所為是觸犯未經許可持有可發射子彈具有殺傷力改造手槍罪，考量林在事後坦認犯行，犯後態度等一切情狀，量處其刑。
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