無動力遙控滑翔機失控 女遊客遭砸破頭亡

2019-11-03 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣報導



在墾丁龍磐公園舉辦的無動力遙控滑翔機國際公開賽，各國好手齊聚。 圖／林維寬提供 分享 facebook

墾丁龍磐公園昨舉辦無動力遙控滑翔機國際公開賽，各國好手齊聚，不料，在龍磐木棧道上抱著孩子賞景的林姓女遊客，被一架失控落下的滑翔小飛機砸中頭部，當場死亡，死者父親直呼太離譜，肇事的美籍選手被警方帶回，依過失致死及傷害罪嫌偵辦。

吳姓玩家指出，無動力遙控滑翔機約兩公斤重，翼展約兩公尺，藉由風力和無線搖控技巧操控，遙控距離可達兩公里遠，玩家喜好在風速大的場域操控，享受在高空快速飛衝快感，速度可達時速兩百公里。

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林姓婦人抱著幼兒被失控落下的小飛機砸中頭部當場死亡。 記者潘欣中翻攝 分享 facebook

警方調查，家住台南市的卅六歲林姓婦人，丈夫在新北市工作，她帶著兩歲幼子參加父親同學會的南台灣旅遊，昨天下午安排到墾丁龍磐公園；下午四時五十分許，林婦開心抱著稚子賞景，突然被從天而降的失控小飛機砸中頭部，林婦後腦勺破裂當場死亡，飛機殘骸散落一地，同行人全被血淋淋的畫面嚇傻，有人將男童抱開，不讓他看到驚悚畫面，男童脖子被刮傷，送醫治療無大礙。

林姓婦人被砸死的木棧道賞景區，距賽場約五百公尺，肇事的美國籍選手稍後到失事現場查看，驚嚇到不知所措，他一臉驚恐告訴協會人員：「剛開始飛得很正常，後來不知何故小飛機就消失了，不久就傳來砸死女遊客」。警方將美籍選手帶回偵訊，台灣斜坡滑翔機協會理事長則以關係人身分協助調查，檢方預計今天相驗。

一家人原本開心到國家公園賞景，女兒卻被小飛機砸死，死者父親直呼太離譜，除追究相關民刑事責任，並將聲請國家賠償。

針對外界質疑墾丁國家公園管理處對遊客公共安全把關不力，墾管處長許亞儒說，這項由台灣斜坡滑翔機協會協辦的「F3F無動力滑翔機國際公開賽」，不定期在墾丁龍磐公園舉辦，今年已是第四次，昨天起一連舉行三天，當初申請時，檢視競賽賽場和遊客賞景的木棧道，仍有段距離，要求派員注意安全後核准，沒想到發生憾事，隨即下令賽事停辦，會提供被害家屬任何協助。

吳姓玩家指出，無動力遙控滑翔機賽源於歐洲，以空中一百公尺來回十趟的最短成績比勝負，近幾年發展成如F1賽車的國際巡迴賽制，台灣賽今年經美國航空協會認證，台灣的競賽玩家約百餘人，國內基隆、台東、苗栗等地都有飛場，但有落山風及崩崖的墾丁龍磐是台灣最佳場地，龍磐公園的地形及風勢，被國際選手評為全球最佳飛行點，世界紀錄也是台灣選手林國平在墾丁創下。他說，無動力滑翔小飛機極少出現失控，這次可能是突來的瞬間陣風過強造成偏離。

恆春氣象站表示，目前是恆春半島落山風時節，昨天下午四時後恆春鎮內測站測得陣風逾七級，龍磐地區估計風力應達八至九級間。