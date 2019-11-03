無動力滑翔機砸死遊客 墾管處要求停辦活動

2019-11-03 00:08 中央社 屏東縣2日電



失控的遙控斜坡滑翔機砸中在墾丁龍磐公園木棧道賞景的婦人。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook 在墾丁龍磐公園舉辦的無動力滑翔機國際公開賽，下午發生美國隊失控的滑翔機砸死1名抱著2歲男童的婦女，墾管處表示，對主辦單位的安全評估有疑慮，已要求停辦活動。

由台灣遙控斜坡滑翔機協會主辦的「F3F無動力滑翔機國際公開賽」，向墾丁國家公園管理處申請10月31日至11月4日在龍磐公園舉辦賽事。

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下午4時50分發生美國隊操控的無動力滑翔機失控墜落在500公尺外的龍磐公園人行棧道，砸死抱著2歲男童的36歲林姓婦人，男童脖子被刮傷，送醫發現傷口極深，但沒有生命危險。

警方帶回1名涉案美籍玩家及協會曾姓理事長，截至晚上10時仍在偵訊中。全案將依業務過失致死及傷害罪偵辦。

恆春警分局初步了解，林婦與親友一起從台南到墾丁觀光，事發時抱著兒子與親友在龍磐公園的人行棧道上賞風景。警方表示，已查扣證物墜毀的機體，林婦頭部被從天而降約2公斤重的遙控滑翔機擊中頭部，當場傷重不治，確切死因仍待屏東地檢署檢察官明天會同法醫相驗。

墾管處長許亞儒表示，這項活動今年是第4次在墾丁龍磐舉辦，申請時有要求比賽場地要與人行步道區有區隔，且要有戒護區，由於以往沒出過意外，相信主辦單位的專業判斷。

許亞儒說，主辦單位雖表示比賽場地離出事地點有500公尺，但仍然出了意外，表示主辦單位事前的安全評估有問題，已要求停辦明、後天的賽事。在安全評估疑慮未釐清前，不會准許再辦；主辦單位有保公共意外險，墾管處將要求主辦單位對死者和傷者負起最大的責任。

主辦單位表示，比賽不提供民眾觀賞，因此，離比賽場約200公尺處有設隔離線，200公尺內為戒護區。

資深玩家表示，斜坡遙控滑翔機是無動力遙控飛機，透過線控，玩家喜好在風速大的場域操控，享受斜坡機在高空快速飛衝快感，「F3F無動力滑翔機國際公開賽」亞洲比賽名為「颱風賽」。

龍磐公園位於由鵝鑾鼻沿東海岸的佳鵝公路北行，在鵝鑾鼻及風吹砂之間。這個區域是上升的石灰岩台地，石灰岩容易被水溶蝕，區內有崩崖、滲穴、石灰岩洞、紅土等地形景觀。當地的落山風和地形被視為無動力遙控飛機賽事完美的場地，世界紀錄也在龍磐產生。