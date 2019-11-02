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聯醫愛滋個管師涉販毒遭逮 院方：過去精神曾有異狀

2019-11-02 17:59聯合報 記者郭頤／台北即時報導

台北市警方上月中旬查獲一起毒品案，向上溯源發現，任職北市聯合醫院昆明防治中心愛滋病個案管理師邱姓男子涉嫌販毒，對此，聯醫昆明防治中心主任顏慕庸回應，前幾周曾發現邱男異狀，原打算待邱男回國後正式約談，目前則已暫停邱男所有醫院業務，將全力配合司法調查。

據了解，邱男上月26日代表院方參加愛滋國際交流會議，31日回國後遭警方在機場拘提到案，昨函送台北地檢署，檢察官今申請羈押，法院諭令10萬元交保；邱男下午遲遲籌不到錢，數小時後才湊足錢交保。

據悉，警方掌握邱男行蹤後，得知他前天從桃園機場返國，協同航警局在機場逮人，並在他萬華住處，查獲吸食器及近300克安非他命，邱男被逮時否認販毒，僅坦承轉讓，但供出自己承租的地方，常提供給同志作為開趴場所。

顏慕庸表示，31日才得知邱男在機場遭到警方拘提，目前已暫停其所有醫院業務，並將在下周一召開院內的考紀會，而邱男平時負責愛滋個案管理業務，與外界所述的搭職務之便，並無直接相關，本中心對於邱男個人行為，深感遺憾。

顏慕庸指出，過去幾個禮拜其實有發現邱男的異狀，不時有精神不濟情形，經中心詢問是否曾接觸毒品，邱男均否認，原打算在邱男參加交流會回國後，進行正式約談，未料31日邱男就在機場遭逮，相關細節仍待檢調單位進一步釐清，院方將全力配合司法調查。

台北市聯合醫院邱姓愛滋病個案管理師，被警方查出涉嫌販毒，院方目前已暫停邱男所有醫...
台北市聯合醫院邱姓愛滋病個案管理師，被警方查出涉嫌販毒，院方目前已暫停邱男所有醫院業務，並全力配合司法調查。記者蔡翼謙／翻攝
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