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北市愛滋個管師涉販毒遭逮 稱「租屋處常給同志開趴」

2019-11-02 16:55聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市警方上月中旬查獲一起毒品案，向上溯源發現，任職北市聯合醫院愛滋病個管師的邱姓男子，也涉嫌販毒；向檢察官申請拘票後，前天晚上在桃園機場逮人，訊後依毒品罪嫌送辦。

台北地檢署將邱男聲請羈押，台北地院審理後，認為無羈押必要，今諭令10萬元交保。

北市松山警分局上月查獲一名李姓藥頭涉嫌販毒，懷疑還有上游共犯，經2周時間追查，發現邱男販毒嫌疑重大。

掌握邱男行蹤，得知他上月31日晚上從日本搭機返國，便協同航警局在桃機逮人，並在他萬華租屋處，查獲多具吸食器及近300克安非他命。

據了解，邱男代表院方參加日本的國際研討會，他除是愛滋病防治個管師，也是藥癮減害自主團體個管師。

據了解，邱男被逮時否認販毒，僅坦承轉讓，但供出自己承租的地方，常提供給同志作為開趴場所。

警方昨天依毒品罪嫌將邱男送辦，台北地檢署聲請羈押，台北地方法院認為無羈押必要，今諭令10萬元交保，並限制出境出海。

北市聯合醫院邱姓愛滋病個案管理師，被警方查出涉嫌販毒。記者蔡翼謙／翻攝
北市聯合醫院邱姓愛滋病個案管理師，被警方查出涉嫌販毒。記者蔡翼謙／翻攝
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北市聯合醫院邱姓愛滋病個案管理師，被警方查出涉嫌販毒。記者蔡翼謙／翻攝
北市聯合醫院邱姓愛滋病個案管理師，被警方查出涉嫌販毒。記者蔡翼謙／翻攝
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販毒愛滋病毒品

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