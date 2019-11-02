竹聯幫慶改幫主壽宴 警仍加強約制查察

2019-11-02 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／台北即時報導



警方近期接獲線報，指稱竹聯幫將以「慶祝成立60周年」「幫主黃少岑70歲壽宴」為由，於本月在南港展覽館席開800桌，雖知情者透露「幫主最近很少出席活動」，但警方對此仍將加強約制及臨檢查察。

據了解，日前竹聯幫預計在本月20日舉辦「慶祝成立60周年」活動，原本規模一度擴大到千桌，後來減少至800桌，每桌以1萬5千元價格認領；但因警方強勢約制，便取消慶祝活動，改辦「幫主70周年壽宴」，活動地點也從原本的南港展覽館改到某知名飯店，

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但據知情者透露，綽號「么哥」的竹聯幫幫主黃少岑近期為調養身體，鮮少出席活動，最多就只參加以前軍校同學聚會，此次幫眾想幫么哥辦壽宴，「席開800桌」並非么哥意願。