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外籍男闖進跑道攀上華航起降架 後方韓亞航看傻

知名醫院愛滋個管師涉販毒 剛參加完研討會就被逮

2019-11-02 15:37聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市警方上月中旬查獲一起毒品案，向上溯源發現，任職北市聯合醫院愛滋病個案管理師的邱姓男子，涉嫌販毒；前天晚上趁他返國時逮人，昨送辦後，檢查官今諭令10萬元交保。

據了解，邱男是北市聯合醫院愛滋病個案管理師，上月26日代表院方參加國際研討會；他常在各大期刊發表愛滋病友心路歷程，曾向台北監獄收容人宣導衛教知識。

警方上月中旬查獲一名李姓男子販毒，懷疑還有上游共犯，經2周時間追查，發現邱男販毒嫌疑重大。

警方掌握邱男行蹤，得知他前天從桃園機場返國，協同航警局在機場逮人，並在他萬華的住處，查獲吸食器及近300克安非他命。

據了解，邱男對於毒品來源，始終不肯交待。警方昨天將他函送台北地檢署，檢察官今開聲押庭，諭令10萬元交保；邱男下午遲遲籌不到錢，數小時後才湊足錢交保。

北市聯合醫院邱姓愛滋病個案管理師，被警方查出涉嫌販毒。記者蔡翼謙／翻攝
北市聯合醫院邱姓愛滋病個案管理師，被警方查出涉嫌販毒。記者蔡翼謙／翻攝
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北市聯合醫院邱姓愛滋病個案管理師，被警方查出涉嫌販毒。記者蔡翼謙／翻攝
北市聯合醫院邱姓愛滋病個案管理師，被警方查出涉嫌販毒。記者蔡翼謙／翻攝
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愛滋病販毒毒品

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