知名醫院愛滋個管師涉販毒 剛參加完研討會就被逮
2019-11-02 15:37
聯合報 記者蔡翼謙
／台北即時報導
台北市警方上月中旬查獲一起毒品案，向上溯源發現，任職北市聯合醫院愛滋病個案管理師的邱姓男子，涉嫌販毒；前天晚上趁他返國時逮人，昨送辦後，檢查官今諭令10萬元交保。
據了解，邱男是北市聯合醫院愛滋病個案管理師，上月26日代表院方參加國際研討會；他常在各大期刊發表愛滋病友心路歷程，曾向台北監獄收容人宣導衛教知識。
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警方上月中旬查獲一名李姓男子販毒，懷疑還有上游共犯，經2周時間追查，發現邱男販毒嫌疑重大。
警方掌握邱男行蹤，得知他前天從桃園機場返國，協同航警局在機場逮人，並在他萬華的住處，查獲吸食器及近300克安非他命。
據了解，邱男對於毒品來源，始終不肯交待。警方昨天將他函送台北地檢署，檢察官今開聲押庭，諭令10萬元交保；邱男下午遲遲籌不到錢，數小時後才湊足錢交保。
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