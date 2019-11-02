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如何找出毒癮人口？ 高市研議科技技術找人

2019-11-02 11:12聯合報 記者林保光／高雄即時報導

尋找校園裡涉毒的學生，高雄市有議員提出對學生做「盲測普查」，不過反毒講師點出，盲測花大筆錢，「找到的也只是個數字，找不到人」，對個案並無實質效益。高雄市毒品防制局正邀集產、醫、學界，研議利用科技技術找人。

高雄市議員郭建盟昨天在議員總質詢，提出「21萬校園學子藥物濫用盲測普查計畫」，許多毒防人員認為人權團體也覺得會侵犯人權，還得從修法，才能對學生做藥物濫用盲測普查，議員的立意良善，但恐怕無實質效益。

由於高雄市長韓國瑜曾一再強調過，毒品足以動搖國本，高雄市政府毒防局已開始尋求科技技術，發掘出毒品人口。

毒防局今年曾採購1套「手持式拉曼光譜儀」，不過，只能針對粉末來辨識新興毒品中，含有哪些毒品成分，還不能針對人來了解是否是藥癮患者，因為有這套較新的技術，毒防局也希望從產、學界，再找科技技術來辦識藥癮者。

據毒防局表示，經邀請產、學各界研議過的科技技術，還包括「臉譜辨識」，可藉由偵測臉部特徵，與已知資料庫做演算比對，快速確定受測者的身分，另有「腦波AI系統」，利用腦波AI技術，彙整相關生理數據演算，評估藥癮者的毒癮狀態，以及以拉曼光譜儀，進一步從汗液、尿液、唾液、淚液，鑑識出毒品人口，但仍得先解決修法，才能討論執行面問題。

高雄市長韓國瑜今年5月參加「識毒─你所不知道的毒品真相」展覽，聞仿毒品的氣味，強...
高雄市長韓國瑜今年5月參加「識毒─你所不知道的毒品真相」展覽，聞仿毒品的氣味，強調毒品足以動搖國本。記者林保光／攝影
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毒品高雄市藥物濫用

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