運毒判刑通緝仍趴趴走 前潮州城隍廟主委王敬鎧落網

2019-11-02 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



被時代力量立委黃國昌批評因運輸毒品判刑6年卻通緝趴叭走的前屏東縣潮州城隍廟主委王敬鎧，屏東警方與刑事局南部打擊犯罪中心合組專案小組，查出王在南投山區流竄躲藏，昨天下午趁王開車外出用餐下車時將他逮捕，也結束1年5個月的逃亡日子，警方連夜押返屏東，今天解送屏東地檢署歸案。

立委黃國昌日前接獲檢舉投訴，指最高法院前年9月13日駁回王敬鎧上訴，依共同運輸毒品遭最高法院判刑6年定讞，但王卻未入監服刑，依然在全國趴趴走，法院去年5月沒收30萬元交保金；但同一時間，竟以屏東潮州城隍廟主委身份，主持「潮州城隍觀光文化祭」，還由屏東警方協助指揮交管，批評太荒唐。

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警方說明，黃國昌的說法與事實有出入，廟會舉辦當時王敬鎧尚未被法院通緝，廟會是地方大型活動，轄區警方到場維持交通秩序，也不能逮捕當時只是棄保、尚未通緝的活動主持人王敬鎧，否認有背後力量，王敬鎧的哥哥前縣議員王志豐，也沒有參選屏東縣議會副議長。