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動私刑？高雄監獄受刑人暴斃 6人收押

2019-11-02 00:54聯合報 記者賴郁薇林保光／高雄報導

高雄監獄陳姓受刑人死亡，檢方相驗懷疑死因有外力介入，將兩名戒護科人員、四名雜役聲...
高雄監獄陳姓受刑人死亡，檢方相驗懷疑死因有外力介入，將兩名戒護科人員、四名雜役聲押禁見獲准。 記者林保光／攝影
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高雄監獄陳姓受刑人上月因打架鬧事遭關入違規舍隔離，期間疑曾情緒激動，遭李姓、邱姓戒護科人員及四名雜役先後介入處理，不久後身體突發不適，獄方緊急送醫但不治。檢察官會同法醫相驗，懷疑死者死因有外力介入，傳戒護科人員、雜役等六人說明，前晚訊後聲押禁見獲准，擬朝傷害致死罪偵辦。

據了解，陳姓死者生前曾多次騷擾、言語恐嚇母姊，還對高齡七旬的母親咆哮「不給我錢，就要給妳死」，甚至揚言要帶兒子去跳海，頻頻違反保護令；又另涉毒品案件，去年間入監執行二年四月徒刑。

陳在獄中表現一般、時好時壞，上月因打架遭送入違規舍隔離，卻在十七日晚間出現不適症狀，精神也異常委靡，獄方將他送往國軍高雄總醫院急救，當晚死亡。

獄方見陳在急救時曾嘔吐，判斷是異物梗塞所致，認為案件單純，以病故理由通知陳的家屬處理，家屬當下沒有太多意見。但檢方會同法醫相驗時，在死者身上發現傷勢，綜合研判後懷疑是外力介入所致，為求謹慎，已請法醫研究所法醫複驗、解剖。

檢方為保全事證，上月卅日會同刑事局鑑識人員到高雄監獄蒐證，並全面清查死者生前可能接觸到的監所人員，傳喚李姓、邱姓戒護科人員，和擔任該區服務員的黃姓、蕭姓、蔣姓、劉姓雜役說明，訊後懷疑六人涉傷害致死，且有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

六人都否認曾共同出手毆打陳姓受刑人，但跡證顯示，陳在接受教化輔導前、後，身體狀況有明顯差異，且李等六人當時疑似都在場。法官擔心監所內部封閉環境，監所管理員與雜役之間又存在管理、控制關係，有串供、湮滅證據之虞，裁定羈押禁見，不得閱報、看電視。

黃姓、蕭姓、蔣姓、劉姓雜役因殺人、槍砲、剝奪行動自由等案件入獄，在獄中擔任服務員；高雄監獄副典獄長翁永芳表示，全案進入司法程序，獄方全力配合偵查。

監獄受刑人毒品恐嚇殺人典獄長檢察官

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