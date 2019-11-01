李興文兒子裸闖IKEA拍片傳網 警：想紅想瘋了

2019-11-01 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／台北即時報導



演員李興文之子上傳「裸體大鬧賣場」影片，警方常發現網友直播或上傳不雅畫面，分析這些人「想紅想瘋了」，希望向朋友炫耀或在網路世界成名，但不雅內容涉及妨害風化罪，建議除了靠警察查辦，主管機關應介入管理，業者也要發揮自律下架。

藝人黃立成投資的直播APP「17」，2015年被檢舉直播成年男女性交、自慰、口交等「活春宮」，甚至有兒童洗澡影片，刑事局通知黃及涉案網友說明，黃一度遭台北地檢署列妨害風化案被告，他喊冤稱僅提供平台，因無法證明黃與網友「共謀」，檢方不起訴。

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網路自拍清涼畫面不是個案，遊走法律邊緣，網路紅人「萬姊」曾被發現深夜在台北市松山警分局民有派出所前直播，掀起上衣露出胸前「南半球」，身旁停放警用巡邏車，員警見狀追出已不見人影，調閱監視器檢視，認定尺度不構成妨害風化罪。

除了不雅畫面，常有人上網「自曝」持槍、吸毒等犯罪行為，警方分析，可能吸毒導致精神狀態不穩，或想藉此凸顯行情，展現火力及財力，希望從「小弟」變「大哥」。

警方上網發現或接獲民眾告發就會展開調查，色情內容是既定事實，至於槍、毒案件，必須搜索釐清是否為真槍或確實持有毒品。