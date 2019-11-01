親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

6歲童疑遭虐死！新北檢聲押狠心外婆獲准

裸逛Ikea、大聯盟露奶 醫最崩潰「中二病」年輕化

李興文兒子裸闖IKEA拍片傳網 警：想紅想瘋了

2019-11-01 22:12聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

演員李興文之子上傳「裸體大鬧賣場」影片，警方常發現網友直播或上傳不雅畫面，分析這些人「想紅想瘋了」，希望向朋友炫耀或在網路世界成名，但不雅內容涉及妨害風化罪，建議除了靠警察查辦，主管機關應介入管理，業者也要發揮自律下架。

藝人黃立成投資的直播APP「17」，2015年被檢舉直播成年男女性交、自慰、口交等「活春宮」，甚至有兒童洗澡影片，刑事局通知黃及涉案網友說明，黃一度遭台北地檢署列妨害風化案被告，他喊冤稱僅提供平台，因無法證明黃與網友「共謀」，檢方不起訴。

網路自拍清涼畫面不是個案，遊走法律邊緣，網路紅人「萬姊」曾被發現深夜在台北市松山警分局民有派出所前直播，掀起上衣露出胸前「南半球」，身旁停放警用巡邏車，員警見狀追出已不見人影，調閱監視器檢視，認定尺度不構成妨害風化罪。

除了不雅畫面，常有人上網「自曝」持槍、吸毒等犯罪行為，警方分析，可能吸毒導致精神狀態不穩，或想藉此凸顯行情，展現火力及財力，希望從「小弟」變「大哥」。

警方上網發現或接獲民眾告發就會展開調查，色情內容是既定事實，至於槍、毒案件，必須搜索釐清是否為真槍或確實持有毒品。

網路偵查專責官警說，查辦網路案件須向平台業者調資料，或從網路公開資料尋找蛛絲馬跡，交集比對出嫌疑人身分，「不是看到人就知道是誰」，警察只能在「後端」處理犯罪結果，業管機關加強行政管理，業者主動下架不當內容及刪除網友帳號，從「前端」預防才能事半功倍。

李興文之子在網路影片中裸體演出。圖／翻攝自YouTube
李興文之子在網路影片中裸體演出。圖／翻攝自YouTube
分享

直播警察

相關新聞

影／台南封城抓酒駕 黃偉哲：超級星期六維安滴水不漏

2019-11-01 22:11

防衝突！藍綠天王明齊聚台南輔選 警力動員789人次維安

2019-11-01 19:36

林昶佐收恐嚇信 警：受理偵辦中

2019-11-01 18:02

驚！林昶佐收恐嚇信 署名「寒佳君」威脅子彈已準備好

2019-11-01 17:23

高監1受刑人暴斃不單純？法院因「這原因」裁押禁見

2019-11-01 16:30

陸女無法回鄉陪考小孩落榜 向桃機、航空公司求償148萬

2019-11-01 13:20

台南派出所警衛犬妞妞機警有禮 成警方敦親睦鄰好幫手

2019-11-01 12:35

收容人疑受虐死亡 高雄監獄：因異物哽塞送醫

2019-11-01 12:25

李興文長子夜闖IKEA裸體洗澡 官方報案並內部嚴懲

2019-11-01 11:16

高雄監獄1收容人死因有疑慮 2管理員4雜役遭收押

2019-11-01 10:38

涉直播主之亂3嫌 分遭聲押發監執行交保

2019-11-01 08:47

連千毅背後太陽會大哥涉直播主之亂 檢聲押禁見

2019-11-01 01:25

拒捕撞警 毒販翻車

2019-11-01 00:25

普悠瑪究責 台鐵告日商求償6.1億

2019-11-01 00:14

警追毒販遭挾持困車內 嫌犯拒捕駕車逃逸翻覆後被逮

2019-10-31 20:19

國家警光獎 他一人查扣詐團7000萬

2019-10-31 19:41
看更多

熱門文章

李興文長子夜闖IKEA裸體洗澡 官方報案並內部嚴懲

2019-11-01 11:16

駕駛人注意！ 挺韓車隊下午北市遊行 下班改道避塞車

2019-11-01 09:03

台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

2019-11-01 13:42

夫妻吵架互丟「私藏光碟」 管理員慌：不會也把小孩丟給我吧？

2019-11-01 10:51

李興文兒夜闖IKEA全裸尻槍 涉妨害風化遭警方查辦

2019-11-01 13:48

陸女無法回鄉陪考小孩落榜 向桃機、航空公司求償148萬

2019-11-01 13:20

UberEats這舉動成反效果 網友怒「改用熊貓」

2019-11-01 10:01

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

2019-11-01 16:08

國安私菸案2少校反守為攻：逃稅的根本是華航！

2019-11-01 17:41

員警驅離太陽花判國賠 孫大千：以後可隨意占總統府？

2019-11-01 12:26

性侵還咬警察沒羈押 扮喇嘛再姦2女逃大陸　

2019-11-01 04:27

驚！林昶佐收恐嚇信 署名「寒佳君」威脅子彈已準備好

2019-11-01 17:23

LINE瘋傳！台中向上路區間測速已開罰 交大闢謠

2019-11-01 16:39

護理師未注意新生兒溢奶致男嬰失明 護理師判刑

2019-11-01 13:39

高雄監獄1收容人死因有疑慮 2管理員4雜役遭收押

2019-11-01 10:38

離奇！兒子空屋暴斃 父多年後出獄 同處被燒成焦屍

2019-11-01 15:45

美魔女曬兩超正女兒照 男網友暴動：能全包嗎？

2019-11-01 18:33

影／巧！他內急入要上大號 瞬間屋垮被壓傷

2019-11-01 13:11

潤寅案再爆「水果盒裝現金」案外案 檢調搜索南亞塑膠

2019-11-01 18:42

有無化妝店員態度大不同 正妹：沒發現我是同一個人嗎？

2019-11-01 16:06

穿3千元新鞋被同學踩 母斥陋習沒家教引網友激辯

2019-11-01 15:45

收容人疑受虐死亡 高雄監獄：因異物哽塞送醫

2019-11-01 12:25

OL和老闆在公司宿舍無套偷嘿咻 被抓包慘賠正宮50萬

2019-11-01 15:47

見老伯喝別人剩水 她不捨送上便當被讚「人美心善」

2019-11-01 10:04

連千毅背後太陽會大哥涉直播主之亂 檢聲押禁見

2019-11-01 01:25

不滿被酸天龍人 她怨：覺得家鄉好為何要來台北？

2019-11-01 17:16

諷高雄流音中心董監事餐費5萬9？尹立按鈴申告邱于軒

2019-11-01 17:48

曉明女中台南露營瓦斯爐爆炸 4名受傷學生轉院回台中

2019-11-01 12:10

影／假中藥補腎丸、固腦丸已賣5年 地點多在中南部

2019-11-01 17:14

聯結車與機車發生車禍 啟英高中生一死一昏迷

2019-11-01 13:44

新北議員林國春：太陽花製造很多噁心政治人物和官員

2019-11-01 12:10

太陽花國賠案 徐國勇挺北市警上訴

2019-11-01 00:27

新北蘆洲6歲童疑遭虐！外婆聲押中 母親不願探視恐知情

2019-11-01 16:32

卡式爐瓦斯罐爆炸 消防局提醒：注意熱輻射及壓力

2019-11-01 09:00

野炊瓦斯罐爆炸 曉明女中11人傷

2019-11-01 00:22

國道3號和美路段凌晨車禍釀火燒車 一男子當場燒死

2019-11-01 09:13

太陽花國賠上不上訴？北市副市長：不會讓員警擔責任

2019-11-01 15:19

雲林偷廂型車台中太平連環撞肇逃 警火速逮人

2019-11-01 13:53

獨／猥褻女家教遭痛咬 交大研究生判賠十萬元

2019-11-01 21:34

太陽花國賠案 她批徐國勇若非兩套標準就是睜眼說瞎話

2019-11-01 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top