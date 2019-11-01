挺韓國瑜車隊台北市區遊行 警：平和結束
2019-11-01 22:02中央社 台北1日電
支持國民黨總統參選人韓國瑜的群眾今天下午在台北市區內進行車隊遊行。台北市警察局為防範影響交通，派員沿路交通管制、跟隨車隊，晚間6時結束活動，過程平和。
台北市警察局指出，遊行車隊下午1時在新生南路二段集結，並從大安森林公園出發，沿途經過信義路3段至5段，過程中行經信義區、東區、西門町附近，並在下午5時許抵達興隆路附近，最後晚間6時抵達木柵路一段附近後解散。
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因車隊遊行時間遇民眾下班時刻，警方為防範車隊影響市區交通狀況，除派警機車在旁跟隨外，遊行隊伍行經路線也有員警先行到場管制，所幸沿途並未發生影響交通情形，過程平和結束。
據了解，參加遊行隊伍的車輛，汽車約30輛、機車約60輛。警方指出，因遊行是申請核准，因此派警車在旁跟隨、引導是符合相關規定，且也可防範遊行車隊影響交通情形。
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